نيوكاسل يرفض عرضاً من آرسنال بـ100 مليون دولار لضم غيمارايش

رفض نادي نيوكاسل يونايتد العرض الافتتاحي الذي تقدم به آرسنال للتعاقد مع قائد الفريق البرازيلي برونو غيمارايش، والبالغ قيمته نحو 100.8 مليون دولار (75 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً تمسكه ببقاء لاعب الوسط وعدم رغبته في التفريط به خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن العرض قُدم الأحد، في أول تواصل رسمي بين الناديين بشأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، إلا أن آرسنال لا يزال واثقاً من إتمام الصفقة، إذ حدد موعداً للفحص الطبي مطلع الأسبوع، مع اعتقاده بأن رفع قيمة العرض قد يقنع نيوكاسل بالموافقة.

وفي المقابل، وصل غيمارايش إلى إسبانيا للالتحاق بمعسكر نيوكاسل الإعدادي في مدينة لا مانغا، حيث ينتظر أن يعقد أول اجتماع مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً لإيدي هاو.

وأبلغ اللاعب إدارة نيوكاسل برغبته في الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي، فيما يستعد آرسنال لتقديم عرض مالي جديد خلال الأيام المقبلة.

وكان نيوكاسل قد باع هذا الصيف أنتوني غوردون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وساندرو تونالي مقابل 100 مليون، ويؤكد مسؤولو النادي أنهم لن يوافقوا على رحيل أي لاعب إلا مقابل قيمة مالية تتناسب مع أهميته.

وانضم غيمارايش إلى نيوكاسل في يناير (كانون الثاني) 2022 قادماً من ليون الفرنسي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يقود الفريق بصفته قائداً إلى الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، وهو أول لقب كبير يحققه النادي منذ عام 1955.

ويخشى نيوكاسل تكرار سيناريو رحيل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، الذي انتقل الصيف الماضي إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني بعد مفاوضات طويلة للاحتفاظ به.

وفي سياق متصل، أعلن نيوكاسل تعاقده مع حارس المرمى التشيكي لوكاش هورنيتشيك قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي مقابل نحو 25.7 مليون جنيه إسترليني، ليصبح خامس صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.