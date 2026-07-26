آرسنال يرفض مطالب باريس سان جيرمان بشأن باركولا

رفض نادي آرسنال الإنجليزي مطالب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل ضم برادلي باركولا.

ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النادي اللندني رفض دفع 120 مليون يورو التي يطلبها النادي الباريسي لبيع لاعبه باركولا البالغ من العمر 23 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن هناك فارقاً كبيراً بين تقدير الناديين لقيمة اللاعب.

وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي قرر تأجيل مفاوضات تمديد تعاقده مع العملاق الفرنسي، ليفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن جدران حديقة الأمراء.

ولفتت إلى أن هناك عدة أندية مهتمة بضم باركولا مثل ليفربول وبايرن ميونخ وآرسنال.

من جانبها، كشفت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن باركولا حدد أولويته في الانتقال إلى صفوف ليفربول.

ولفتت إلى أن آرسنال بطل الدوري الإنجليزي يرفض تخصيص ميزانية ضخمة لهذه الصفقة مثلما انتقل مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي.

وأوضحت أن آرسنال يرى أن قيمة باركولا 90 مليون يورو، وهو ما يقل بـ 30 مليون يورو عن السعر الذي حدده باريس سان جيرمان.