مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة «الهلال - محزري» حسمت

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة نادي الهلال حسمت نظرياً صفقة التعاقد مع الظهير محمد محزري قادماً من نادي التعاون، بعد التوصل إلى اتفاق رسمي بين الناديين، ليوقع اللاعب عقداً يمتد لمدة 3 مواسم، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

وجاءت الصفقة بعد مفاوضات بين الإدارتين، أسفرت عن اتفاق نهائي يقضي بانتقال محزري إلى صفوف «الزعيم»، ليكون أحد الخيارات الفنية الجديدة التي يعول عليها الجهاز الفني خلال الموسم الجديد.

ويُعد محمد محزري من الأسماء التي تمتلك مرونة تكتيكية، إذ يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، كما يستطيع شغل مركز المحور بكفاءة، وهو ما يمنح الهلال حلولاً إضافية في أكثر من مركز داخل الملعب.

وبدأ محزري مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل أن يتدرج إلى الفريق الأول، لينتقل بعدها إلى التعاون؛ حيث قدّم مستويات لافتة أسهمت في لفت أنظار الهلال للتعاقد معه.

كما سبق للاعب تمثيل المنتخبات السعودية في مختلف الفئات السنية، إلى جانب حضوره مع المنتخب الأول خلال إحدى الفترات، تأكيداً للإمكانات الفنية التي يمتلكها والخبرة التي اكتسبها على الصعيد الدولي.

وتأتي صفقة محزري ضمن تحركات الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف تعزيز جودة القائمة بعناصر محلية قادرة على تلبية متطلبات الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.

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