«دورة براغ»: النمساوية ليلي تاغر تتوج باللقب

توّجت النمساوية ليلي تاغر بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة براغ للتنس، عقب فوزها على الأوكرانية داريا سنيغور، المصنفة الثامنة للمسابقة، بنتيجة 7 / 6 (7 / 3) و6 / 2، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

ويعدّ هذا هو اللقب الأول الذي تتوج به اللاعبة الشابة (18 عاماً) في مسابقات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وبهذا الفوز، من المقرر أن تتقدم تاغر نحو 30 مركزاً لتدخل قائمة أفضل 50 لاعبة لأول مرة في مسيرتها الاحترافية، في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر الاثنين.

وتعدّ تاغر، التي احتفلت بعيد ميلادها الثامن عشر في فبراير (شباط) الماضي، أصغر لاعبة في رابطة محترفات التنس ضمن أفضل 100 لاعبة، وبفوزها ببطولة براغ، أصبحت اللاعبة النمساوية الواعدة أول لاعبة من مواليد عام 2008 تفوز بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.