ماينز يهزم بورنموث في آخر البروفات الوديّة

فاز ماينز الألماني على ضيفه بورنموث الإنجليزي بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية السبت في ختام استعداد الفريقين لمنافسات الموسم الجديد 2026 / 2027.
تقدم الفريق الألماني بهدف مبكر سجله السورينامي شيرالدو بيكر في الدقيقة 14.
ورد الضيوف بهدف إيفانيلسون في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.
وانتزع ماينز الفوز بهدف ثان سجله الدنماركي ويليام بوفينغ في الدقيقة 78.
وسيخوض بورنموث الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني ماركو روزه الذي تولى المسؤولية خلفا للإسباني أندوني إيراولا الذي انتقل لتدريب ليفربول.
وسيبدأ بورنموث مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
في المقابل، سيلعب ماينز ضد كريشو في كأس ألمانيا ثم يستقبل بادربورن في الجولة الأولى من البوندسليغا يومي 23 و29 أغسطس (آب).