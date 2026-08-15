إنتر يعزز دفاعه بالتعاقد مع الإنجليزي جيد سبينس حتى 2031

أعلن نادي إنتر، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي جيد سبينس قادماً من توتنهام، بعقد يمتد حتى عام 2031. وقال إنتر في بيان إن سبينس، المولود عام 2000، انضم إلى صفوف «النيراتسوري» في صفقة انتقال نهائي، ووقع عقداً يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2031.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في انتقالات اللاعبين، دفع إنتر 30 مليون يورو للحصول على خدمات الظهير الإنجليزي البالغ 26 عاماً.

ودافع سبينس عن ألوان توتنهام منذ عام 2022، بعدما دفع النادي اللندني 14 مليون يورو للتعاقد معه. كما شارك مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم التي أُقيمت في أميركا الشمالية، وأسهم في بلوغه الدور نصف النهائي.

ولا تُعد الكرة الإيطالية تجربة جديدة بالنسبة إلى سبينس، إذ سبق له اللعب مع جنوى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2024.

وبات سبينس ثاني لاعب دولي إنجليزي ينضم إلى إنتر خلال أسبوعين، بعدما تعاقد النادي في نهاية يوليو (تموز) مع جون ستونز، الذي غادر مانشستر سيتي بعد عشرة مواسم.

ومن المنتظر أن يمنح الثنائي الإنجليزي خيارات إضافية لدفاع إنتر، إلى جانب الدوليين الإيطاليين أليساندرو باستوني، وفيديريكو ديماركو.