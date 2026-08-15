هال سيتي يعلن تعاقده مع لوكاس غورنا دوث

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي لوكاس غورنا دوث، قادماً من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، من دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وذكر الموقع الإلكتروني لنادي هال سيتي أن غورنا دوث (23 عاماً) وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام وحتى صيف 2031، ليصبح عاشر صفقة يبرمها النادي هذا الصيف.

وقال غورنا دوث: «سعيد للغاية، لأنها كانت رحلة طويلة بداية من أول مكالمة هاتفية حتى وقعت العقد، أنا متحمس للغاية للبدء».

وأضاف: «أعلم أن هال سيتي يتمتع بأجواء عائلية. اللعب أمام جماهيرنا سيكون ممتعاً، وسيكون أمراً رائعاً بالنسبة لي».

وأضاف: «الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم. سعيد للغاية ومتحمس لمواجهة تلك الفرق مع هال».

وأكد: «أحب القتال من أجل استعادة الكرة، وكذلك الاحتفاظ بها بين قدمي للمساعدة في بناء لعب الفريق. أحب اللعب من أجل شعار النادي والجماهير».

وقال: «الدوري الإنجليزي الممتاز هو حلم كل لاعب كرة قدم. والآن لدي فرصة للعب فيه، ولذلك أنا متحمس لخوض هذه التجربة».