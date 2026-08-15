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الرياضة رياضة عالمية

«بطولة أوروبا لألعاب القوى»: أنساه يفوز بذهبية 200 م... وفيرو بطلة 800 م سيدات

العداء الألماني أوين أنساه بطل أوروبا في 200م (أ.ب)
العداء الألماني أوين أنساه بطل أوروبا في 200م (أ.ب)
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«بطولة أوروبا لألعاب القوى»: أنساه يفوز بذهبية 200 م... وفيرو بطلة 800 م سيدات

العداء الألماني أوين أنساه بطل أوروبا في 200م (أ.ب)
العداء الألماني أوين أنساه بطل أوروبا في 200م (أ.ب)

فاز العداء الألماني أوين أنساه بذهبية سباق 200 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى، مساء الجمعة، رغم مواجهته احتمال الإيقاف في بلاده بداعي عدم امتثاله لاختبار للكشف عن المنشطات.

وعبر أنساه خط النهاية في زمن بلغ 95.‏19 ثانية ليحصد الميدالية الذهبية في ملعب ألكسندر، بعد ثلاث ليالٍ فقط من فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر.

وقال أنساه: «آمل أن يعرف الجميع اسمي الآن. كان هذا هو الهدف، أن أغادر بطولة أوروبا بميداليتين. الحصول على البرونزية والذهبية أمر رائع بالنسبة لي».

وأضاف أن سباق 200 متر «كان دائماً الهدف الرئيس»، موضحاً: «هذا السباق كان يعني لي الكثير. في البطولات لا تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث».

وكانت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات اتهمت أنساه الأسبوع الماضي بارتكاب «انتهاك للمادة 3.‏2 من القانون الوطني لمكافحة المنشطات، والمتمثل في رفض أو عدم الخضوع لجمع عينة».

ومع ذلك، لم يصدر قرار بإيقافه مؤقتاً، ليظل أنساه مؤهلاً للمشاركة في المنافسات.

وطالبت «رسالة الاتهام» الصادرة عن الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات بفرض عقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات على العداء. وكان أمام أنساه 20 يوماً إما لقبول النتائج، أو طلب بدء إجراءات تأديبية أمام المحكمة الألمانية للتحكيم الرياضي.

وقال أنساه لموقع «سبورت 1» الألماني إن مسؤولاً من مكافحة المنشطات توجه إلى منزله الشهر الماضي لإجراء اختبار خارج إطار المنافسات، في الوقت الذي كان يستعد فيه للسفر إلى موناكو. وأفادت التقارير بأن أنساه قال إنه لم يكن قادراً على تقديم عينة بول في ذلك الوقت، ولم يكن على دراية بالعواقب المترتبة على ذلك.

السويسرية أودري فيرو تتجاوز خط النهاية لتفوز بسباق 800م سيدات (رويترز)

من جهة أخرى واصلت السويسرية أودري فيرو صعودها المذهل بتفوقها على البطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون لتفوز بلقب سباق 800 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تعرضها لسقوط قوي في قبل النهائي.

وتفوقت العداءة السويسرية (22 عاماً)، التي أحدثت ضجة في عالم ألعاب القوى في وقت سابق هذا الموسم بتسجيلها أسرع زمن منذ 43 عاماً، على البريطانية هودجكينسون في آخر 150 متراً لتعبر خط النهاية بعد دقيقة واحدة و54.81 ثانية.

واحتلت هودجكينسون، التي تحظى بشعبية لدى الجماهير، المركز الثاني بزمن قدره دقيقة واحدة و55.01 ثانية، بينما جاءت الهولندية فيمكه بول في المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و55.54. وتمهد هذه النتيجة الطريق لمواجهة ثانية مثيرة في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام الشهر المقبل في بودابست.

وأظهرت فيرو، التي شهدت مسيرتها صعوداً سريعاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مرونة ورباطة جأش في تعافيها من حادث قبل النهائي يوم الخميس، عندما تعرضت لسقطة عنيفة لتحتل المركز الأخير، لكن تمت إعادة تأهيلها للمشاركة في النهائي بعد أن تقرر أن الفرنسية أناي بورجوان لمست قدمها اليمنى قبل السقوط. شكل هذا الفوز فصلاً مذهلاً جديداً في مسيرة صعودها السريع، ومثل أول لقب بطولة كبرى تحققه في مسيرتها. وقالت فيرو: «مررت بتقلبات، ومشاعر متضاربة خلال الساعات الماضية، لكنني سعيدة جداً بهذه الميدالية». ووجدت هودجكينسون نفسها، بعد سنوات كانت فيها العداءة التي يسعى الجميع للحاق بها، تراقب فيرو الصاعدة بقوة، إذ تصدرت السويسرية السباق منذ لحظة الانطلاق، وكانت تلتفت بجانبها عدة مرات خلال المائتي متر الأخيرة لتتأكد من أن هودجكينسون لا تقترب منها، أو تحاول تجاوزها. ولم يكن هناك ما يستدعي قلق فيرو، فقد انطلقت بقوة في المسار المستقيم الأخير مبتعدة بمسافة مريحة عن البطلة الأولمبية. وقالت هودجكينسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «تنتابني مشاعر مختلطة قليلاً. أعتقد أنه في ظل هذا المستوى من المنافسة، تُعد أي ميدالية إنجازاً رائعاً، وإضافة جديدة لسجل إنجازاتي، لذا لا يمكنني الشعور بخيبة أمل حيال ذلك. لكنني كنت حاملة اللقب، وكنت أطمح للحفاظ عليه».

وأضافت متحدثة عن مستوى المنافسات: «لطالما قلت طوال العام إن المشاركة في سباق يتسم بهذه القوة التنافسية يمنحني دافعاً كبيراً. أنا أحب ذلك، وأعتقد أنه يخرج أفضل ما لدي؛ فسباقات البطولات الكبرى هي جوهر هذه الرياضة». يذكر أن فيرو سجلت زمناً مذهلاً بلغ 1:53.80 دقيقة في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي في 28 يونيو (حزيران)، وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ؛ علماً بأن الرقم القياسي العالمي البالغ 1:53.28 دقيقة مسجل باسم العداءة التشيكية يارميلا كراتوتشفيلوفا منذ عام 1983.

وحقق النرويجي كارشتن فارهولم لقبه الأوروبي الرابع على التوالي في سباق 400 متر حواجز عندما سجل زمناً قدره 46.63 ثانية ليحطم رقمه القياسي السابق في البطولة. وقال فارهولم لـ«بي بي سي»: «هذا اللقب يعني لي الكثير؛ فقد أصبح في رصيدي الآن ميداليات ذهبية أوروبية في سباق 400 متر حواجز تفوق ما حققه أي شخص قبلي». وأضاف: «هذا هو ما يحفزني الآن، إذ بدأت أصبح بمثابة (حصان عجوز)».

وقفز الإيطالي جانماركو تامبيري، الذي عانى من الإصابات خلال الموسمين الماضيين، لمسافة 2.32 متر ليحصد ميداليته الذهبية الأوروبية الرابعة في الوثب العالي.

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في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)

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نشر كلوب والاتحاد الألماني لكرة القدم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى المكان المخصص لسيارته في مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت، وبعدها تسلم بطاقة منصبه، وتفقد مقر الاتحاد.

قال كلوب عند تفقد الصالة المغطاة لكرة القدم في مقر الاتحاد: «إنه مكان رائع للغاية».

ومن المنتظر أن ينشر الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابلة مع يورغن كلوب في وقت لاحق.

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الرياضة رياضة عالمية

إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
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إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)

تعرض النمساوي كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة فريقه الودية ضد لايبزيغ والتي تأتي ضمن التحضيرات الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

واضطر لايمر لمغادرة المباراة الودية بعد 10 دقائق فقط من بدايتها بداعي الإصابة ليشارك بديلاً له المدافع الفرنسي ساشا بوي.

وذكر موقع «بايرن إنسايد» أن اللاعب تعرض للإصابة في ودية السبت، في وقت يعتمد فيه الفريق على تشكيلة من العناصر الأساسية، بما في ذلك لايمر الذي مدد تعاقده مؤخراً مع النادي.

وأضاف الموقع أن اللاعب لم يكن قادراً على الاستمرار في الملعب لفترة طويلة وخرج مبكراً للغاية، بعد كرة مشتركة شعر على إثرها لايمر بإصابة في الفخذ والركبة.

وخرج اللاعب من الملعب ويبدو متأثراً بالإصابة، حيث كان قد حاول استكمال اللعب، لكن تبين أن الأمر يبدو مستحيلاً، وتلقى العلاج، وكان القرار باستبداله سريعاً.

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الرياضة كرة القدم بايرن ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
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ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)

رفض ساوثهامبتون عرضاً من بنفيكا البرتغالي بقيمة 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس.

ولا يمانع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) رحيل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، شريطة الحصول على المقابل المالي الذي يتوافق مع تقييمه، في الوقت الذي يُعد فيه ماركو سيلفا، المدير الفني الجديد لبنفيكا، من أشد المعجبين بالمدافع الإنجليزي.

ومن جانبه، يرحب هاروود بيليس بإمكانية الانتقال إلى بنفيكا، إذا تمكن الناديان من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة. ويُعد قلب الدفاع أحد العناصر الأساسية في صفوف ساوثهامبتون منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2023، عندما وصل في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وبعد نجاح ساوثهامبتون في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحول انتقال اللاعب إلى صفقة دائمة في العام التالي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. وتدرج هاروود بيليس في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة، حيث لعب مع بيرنلي وبلاكبيرن روفرز وستوك سيتي وأندرلخت البلجيكي.

كما شارك في ثماني مباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، الذي كان يقوده في ذلك الوقت المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحافظ المدافع الإنجليزي على مكانته بوصفه أحد أهم لاعبي ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي، إذ خاض 48 مباراة في جميع المسابقات. وشارك في 41 مباراة من أصل 46 مباراة خاضها النادي في الموسم الاعتيادي من «تشامبيونشيب»، كما لعب مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من ملحق الصعود.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك هاروود بيليس حتى الآن مشاركة واحدة فقط مع المنتخب الإنجليزي الأول. وجاء ظهوره الدولي الوحيد تحت قيادة المدرب لي كارسلي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ونجح خلاله في تسجيل هدف في انتصار إنجلترا الكبير 5-0 على جمهورية آيرلندا.

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