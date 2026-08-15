بينرس يستعد للانضمام لرينجرز الاسكوتلندي

ذكر تقرير إعلامي أن نادي رينجرز الاسكوتلندي لكرة القدم، يستعد للإعلان رسمياً عن تعاقده مع جيمس بينرس قادماً من نادي أيك أثينا اليوناني.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» السبت أن بينرس أكمل الفحص الطبي قبل انضمامه للفريق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي رينجرز ينهي كافة الإجراءات الورقية المتعلقة بالصفقة قبل مباراة كأس الرابطة الأحد على أرضه أمام سانت ميرين.
وكان الناديان توصلا لاتفاق، مساء الخميس الماضي، بشأن استعارة اللاعب لمدة موسم مع وجود بند يتيح لرينجرز شراء اللاعب بنهاية الإعارة.
وكان بينرس (27 عاماً) انضم لأيك أثينا قادماً من نادي هارتس مقابل مليوني جنيه إسترليني الصيف الماضي.