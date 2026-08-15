بينرس يستعد للانضمام لرينجرز الاسكوتلندي

في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

أكد يورغن كلوب، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، أنه يشعر بحماس ورغبة في تحقيق الغايات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد تسلمه مهام عمله رسمياً، السبت.

نشر كلوب والاتحاد الألماني لكرة القدم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى المكان المخصص لسيارته في مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت، وبعدها تسلم بطاقة منصبه، وتفقد مقر الاتحاد.

قال كلوب عند تفقد الصالة المغطاة لكرة القدم في مقر الاتحاد: «إنه مكان رائع للغاية».

ومن المنتظر أن ينشر الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابلة مع يورغن كلوب في وقت لاحق.