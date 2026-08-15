«بطولة بان باسيفيك للسباحة»: أستراليا تهيمن على 400 م (حرة)... وباليستر تهزم ليديكي

هيمن الأستراليون على منافسات السباحة الحرة في بطولة بان باسيفيك، الجمعة، بعد تحقيق سام شورت أفضل زمن في مسيرته ليفوز بسباق 400 م للرجال مسجلاً رقماً قياسياً للبطولة، في حين حصدت مواطنته لاني باليستر الميدالية الذهبية في سباق السيدات. وتصدر شورت، الذي فاز أيضاً بذهبية 800 م (حرة) في الليلة الافتتاحية للبطولة يوم الأربعاء، السباق منذ البداية في مركز وليام ووليت للألعاب المائية في كاليفورنيا وسجل زمناً قدره 3:40.52 دقيقة ليتقدم على الصيني تشانغ تشان شو الذي حقق زمناً 3:42.42 والأميركي آرون شاكيل بزمن 3:43.44.

وتجاوز زمن شورت الرقم القياسي للبطولة المسجل باسم إيان ثورب في سيدني عام 1999 والبالغ 3:41.83، كما حطم الرقم القياسي لبطولة أميركا المفتوحة البالغ 3:43.33 الذي سجله ريكس ماورر في 2025. وقال شورت: «ظننت أني سأحقق زمناً قدره 3:39. كان يتبقى لدي قدر كبير من الطاقة للنهاية، لكن لا يمكنني التذمر في ظل تحقيق زمن قياسي شخصي، ناهيك عن تحطيم رقم ثورب». وأضاف: «لقد كان أحد أبطالي في مرحلة نشأتي وكنت أتابع كل سباق من سباقاته».

وجاء هذا الإنجاز في أعقاب فوز شورت بلقب سباق 400 م (سباحة حرة) في دورة ألعاب الكومنولث التي أقيمت الشهر الماضي.

لاني باليستر بطلة 800 م في بان باسيفيك (أ.ف.ب)

وفي سباق 400 م (سباحة حرة) للسيدات، تفوقت باليستر على الأميركية كاتي ليديكي لتضمن ميداليتها الذهبية بعد أن سجلت زمناً قدره 3:58.42 دقيقة.

وحصلت ليديكي على الميدالية الفضية بزمن 4:00.15 فيما فازت النيوزيلندية إريكا فيرويذر بالميدالية البرونزية بزمن 4:02.35.

وحققت باليستر (24 عاماً)، التي فازت بأربع ذهبيات وفضية في دورة ألعاب الكومنولث، فارقاً يزيد على ثانيتين عند منتصف السباق وصمدت أمام محاولة ليديكي المتأخرة لتسجيل رقم شخصي قياسي. وقالت باليستر: «أنجزت أول 50 متراً، وبعد أن حققت زمنين ممتازين في سباقي 200 م في بداية الأسبوع، وكنت أعلم أني أمتلك القدرة على السباحة بأقل قدر ممكن من الجهد البدني. أعتقد أن ذلك أثّر عليّ في المرحلة الأخيرة من السباق».

وغابت حاملة الرقم القياسي العالمي سمر ماكينتوش عن نهائي البطولة بعد أن أخفقت في التأهل من التصفيات.

وفي منافسات أخرى، فازت الأميركية غريتشن والش بسباق 100 م (فراشة) للسيدات بزمن 55.15 ثانية محققة رقماً قياسياً للبطولة.

وحصلت الكندية تيلور روك على الميدالية الفضية بزمن 56.71 ثانية، فيما حصدت الأسترالية أليكس بركنز الميدالية البرونزية بزمن 56.75 ثانية. كما سجل الأسترالي ماثيو تيمبل رقماً قياسياً للبطولة بزمن 50.39 ثانية ليفوز بسباق 100 م (فراشة) للرجال.