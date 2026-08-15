إيراولا: خوض مباراتين أمام كومو في اليوم نفسه اختبار مهم

قال أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، السبت، إن المباراتين اللتين سيخوضهما فريقه أمام كومو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، ستُشكلان اختباراً جيداً قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيواجه ليفربول، الذي خسر مباراتيه التحضيريتين أمام ليدز يونايتد وموناكو، كومو مرتين خلال اليوم نفسه الأحد، إذ ستقام إحدى المباراتين من دون جمهور قبل أن تقام الثانية على ملعب «أنفيلد».

وأكد إيراولا أنه استخلص جوانب إيجابية من الهزيمة 2-3 أمام موناكو نهاية الأسبوع الماضي، لكنه أقر بضرورة تحسين ثبات أداء فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال إيراولا لقناة «ليفربول» التلفزيونية: «المشكلة التي واجهتنا، كما حدث أمام ليدز في شيكاغو، هي أننا لم نتمكن من الحفاظ على مستوانا، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا بمرور الوقت، وبالكثير من العمل الجاد في التدريبات».

وأضاف: «تحدثت مراراً عن نوعية الفريق الذي أريد رؤيته على أرض الملعب، وعن الحماس والعزيمة والطاقة التي نسعى إليها، ورغم أنه لا يزال أمامنا الكثير للعمل على تحسينه بالتأكيد، فإنني أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وأشار إيراولا إلى عودة لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر إلى التدريبات عقب كأس العالم، ما يتيح أمامه تشكيلة مكتملة العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد، مضيفاً أن الأمر يعود الآن إلى اللاعبين لتقديم أداء قوي ومستقر.

كما عزز ليفربول خياراته الدفاعية بالتعاقد مع لاعب أوروغواي رونالد أراوخو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من برشلونة الأسبوع الماضي، إذ رحّب إيراولا بانضمام لاعب يتمتع بمثل هذه الجودة والخبرة.

وقال: «أنا متأكد من أنه سيتأقلم سريعاً، وسيكون له تأثير إيجابي على فريقنا».

ويستهل ليفربول موسمه في الدوري الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 23 أغسطس (آب) الحالي.