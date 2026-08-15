الشباب يتعاقد مع الكولومبي روجر مارتينيز

الشباب يتعاقد مع الكولومبي روجر مارتينيزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307215-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B2
الكولومبي روجر مارتينيز إلى الشباب رسمياً (نادي الشباب)
أعلن نادي الشباب السبت عن صفقة انتقال حر مع المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي صورة للاعب، وقال: «وقَّعت إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة عبد العزيز المالك عقد انتقال اللاعب الكولومبي روجر مارتينيز لمدة عام، مع أفضلية التمديد لعام إضافي».
يُذكر أن مارتينيز كان قد انضم إلى التعاون، مطلع عام 2025، قبل أن يغادر النادي عقب نهاية الموسم الماضي، الذي شهد تألقاً لافتاً للمهاجم الكولومبي على مستوى دوري روشن السعودي.
وسجل مارتينيز 24 هدفاً في الموسم الماضي مع التعاون، واحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.
وكان الشباب استهل مبارياته في الدوري السعودي، أول من أمس، بالخسارة أمام القادسية 1 - 3، ويستعد الفريق حالياً لمواجهة الوحدة الأحد في دور الـ32 بكأس الملك.
أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع الإسرائيلي عنان خلايلة من فريق رويال ينيون سانت جيلواز البلجيكي.
«الشرق الأوسط» (لندن)
مليار يورو بالملاعب... من يملك القيمة الحقيقية في «الدوري السعودي»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307245-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%9F
مليار يورو بالملاعب... من يملك القيمة الحقيقية في «الدوري السعودي»؟
يتصدر الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بفارق ضئيل للغاية عن الأهلي (سعد العنزي)
مع انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، تكشف القيمة السوقية لقوائم الأندية عن تفاوت كبير بين فرق المسابقة؛ إذ تستحوذ 5 أندية فقط على أكثر من 73 في المائة من إجمالي قيمة اللاعبين، في مؤشر يعكس حجم الفجوة بين القمة وبقية الفرق، وفق أحدث بيانات موقع «ترانسفير ماركت».
وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الأندية الـ18 نحو 1.19 مليار يورو، موزعة على 512 لاعباً، بمتوسط يبلغ 2.32 مليون يورو للاعب الواحد، فيما يصل متوسط أعمار اللاعبين إلى 26.9 سنة. ويضم الدوري 186 لاعباً أجنبياً، يمثلون نحو 36.3 في المائة من إجمالي اللاعبين المسجلين في قوائم الفرق.
ويتصدر الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بفارق ضئيل للغاية عن الأهلي؛ إذ تبلغ قيمة قائمته 221.73 مليون يورو، مقابل 219.95 مليون يورو للأهلي، بفارق 1.78 مليون يورو فقط بين الناديين.
ويملك الهلال 32 لاعباً بمتوسط عمر يبلغ 28 عاماً، بينهم 14 لاعباً أجنبياً، فيما تصل القيمة السوقية المتوسطة للاعب الواحد في قائمته إلى 6.93 مليون يورو. ويتصدر الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعبي الفريق بقيمة تبلغ 45 مليون يورو، يليه البرتغالي روبن نيفيز بـ25 مليوناً، ثم الفرنسي ثيو هيرنانديز والأوروغوياني داروين نونيز بـ20 مليوناً لكل منهما، فالبرازيلي مالكوم بـ18 مليون يورو.
ورغم حلول الأهلي ثانياً في إجمالي القيمة، فإنه يتصدر أندية الدوري في متوسط قيمة اللاعب الواحد بـ7.33 مليون يورو، مستفيداً من قائمة تضم 30 لاعباً ومتوسط أعمار يبلغ 25.3 سنة، وهو الأقل بين أندية المقدمة، إضافة إلى وجود 13 لاعباً أجنبياً. ويتصدر البرتغالي فرنسيسكو ترينكاو لاعبي الأهلي بقيمة سوقية تبلغ 40 مليون يورو، يليه إدوارد سبيرتسيان وإنزو ميو بقيمة 25 مليوناً لكل منهما، ثم إيفان توني وغالينو بـ20 مليوناً لكل لاعب.
ويأتي الاتحاد ثالثاً بقيمة سوقية تبلغ 150.30 مليون يورو، بفارق يبلغ نحو 70 مليوناً عن الهلال والأهلي، وتضم قائمته 38 لاعباً، بينهم 17 أجنبياً، بمتوسط أعمار 25.1 سنة. ويعد موسى ديابي الأعلى قيمة في الفريق بـ25 مليون يورو، يليه روجر فيرنانديز بـ20 مليوناً، ثم يوسف النصيري بـ17 مليوناً.
ويحتل القادسية المركز الرابع بقيمة 143.30 مليون يورو، ويملك أكبر عدد من اللاعبين الأجانب بين أندية المسابقة بواقع 19 لاعباً من أصل 35، ويتصدر الإيطالي ماتيو ريتيغي قائمته بقيمة 30 مليون يورو، ثم سفيان الكرواني بـ15 مليوناً، وجوليان كينيونيس وكريستوفر بونسو باه بـ14 مليوناً لكل منهما.
ويكمل النصر الخمسة الأوائل بقيمة سوقية تبلغ 137.23 مليون يورو، رغم أن قائمته تضم 28 لاعباً فقط، بينهم 10 أجانب. ويعدّ البرتغالي جواو فيليكس الأعلى قيمة بـ28 مليون يورو، يليه كينغسلي كومان ومحمد سيماكان بـ20 مليوناً لكل منهما، ثم سامو كوستا وأنجيلو بـ15 مليوناً لكل لاعب.
وبجمع قيم الهلال والأهلي والاتحاد والقادسية والنصر، تصل القيمة السوقية للخمسة إلى 872.51 مليون يورو، أي نحو 73.3 في المائة من إجمالي قيمة «دوري روشن»، رغم أن قوائمها تضم 163 لاعباً فقط، يمثلون نحو 31.8 في المائة من مجموع لاعبي المسابقة. كما تضم الأندية الخمسة 73 لاعباً أجنبياً من أصل 186 في الدوري.
ويأتي نيوم في المركز الـ6 بقيمة تبلغ 82.30 مليون يورو، لترتفع حصة الأندية الـ6 الأولى مجتمعة إلى 954.81 مليون يورو، بما يعادل نحو 80.2 في المائة من القيمة السوقية للدوري بأكمله. ويتصدر مالانغ سار وناثان زيزي لاعبي نيوم بقيمة 20 مليون يورو لكل منهما، ثم الحارس مارسين بولكا بـ12 مليوناً.
وبعيداً عن الـ6 الأوائل، تنخفض الأرقام بصورة حادة، إذ تبلغ قيمة الشباب 38.28 مليون يورو، ثم الاتفاق 27.78 مليون، والدرعية 24.53 مليون، والخليج 21.08 مليون، والتعاون 18.80 مليون، والفتح 18 مليوناً، والخلود 16.23 مليون، وأبها 15.47 مليون، والفيحاء 14.13 مليون، والرياض 13.53 مليون، والحزم 12.75 مليون، فيما يأتي الفيصلي في المركز الأخير بقيمة 12.03 مليون يورو.
وتَظهر الفجوة بصورة أكبر عند المقارنة بين طرفي القائمة؛ إذ تزيد القيمة السوقية للهلال، صاحب المركز الأول، على قيمة الفيصلي بأكثر من 18 مرة، بينما تملك الأندية الـ6 الأعلى قيمةً وحدها أكثر من 4 أخماس القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري؛ مما يكشف عن تركّز واضح للقوة السوقية لدى مجموعة محدودة من الأندية قبل بداية الموسم الجديد.
مالكوم يهاجم سؤال «المباراة الأخيرة»… ورحيله عن الهلال مسألة وقتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307101-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA
مالكوم يهاجم سؤال «المباراة الأخيرة»… ورحيله عن الهلال مسألة وقت
مالكوم يحتفل بهدفه في الفيصلي (سعد العنزي)
أبدى البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، غضبه من سؤال وُجه إليه عقب فوز فريقه على الفيصلي 4-2، مساء الجمعة، بشأن ما إذا كانت المباراة هي الأخيرة له بقميص الفريق، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاء رد مالكوم حاداً على السؤال، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يزال موجوداً في الرياض ويمثل الهلال، قبل أن يصف السؤال الموجه إليه بأنه «غير مهني»، في إشارة إلى عدم رضاه عن طرح مستقبله مع الفريق بهذه الصيغة عقب المباراة.
وكان مالكوم قد سجل الهدف الثاني للهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، وأسهم في انتصار فريقه 4-2 على الفيصلي في مستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين.
ولم يتوقف رد فعل اللاعب البرازيلي عند حديثه عقب المباراة، إذ نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صورة له بعد المواجهة، وكتب: «بالنسبة لأولئك الذين يريدون إسقاطي.. احترموا تاريخي، أنا رجل محترف جداً.. قبلة صغيرة لكم، والله معي ويعلم مدى رغبتي في تمثيل هذا الفريق».
ويأتي موقف مالكوم في وقت تحيط فيه حالة من الغموض بمستقبله مع الهلال، رغم أن مصادر مطلعة في النادي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن رحيل اللاعب بات مسألة وقت، ضمن التغييرات التي يعمل عليها النادي في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن نادي الدرعية يمثل إحدى الوجهات المحتملة لمالكوم، في ظل المفاوضات الدائرة حالياً بشأن انتقاله، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، وسط إمكانية حسم الملف خلال الأسبوع المقبل.
ويعيش الأوروغوياني داروين نونيز وضعاً مشابهاً، إذ أنه في طريقه أيضاً إلى مغادرة الفريق، في ظل اقترابه من الانتقال إلى أحد الأندية التركية خلال الأيام المقبلة، ما يجعل ملفي مالكوم ونونيز من أبرز الملفات المنتظر حسمها في القائمة الهلالية.
وكان مالكوم قد انضم إلى الهلال في صيف 2023، وأصبح خلال المواسم الثلاثة الماضية أحد العناصر الهجومية البارزة في الفريق.
باتشيكو حارس الفيصلي: كانت قريبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307067-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
أكد الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، أن فريقه أظهر ردة فعل أفضل خلال الشوط الثاني أمام الهلال، رغم خسارته 4-2 في افتتاح مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن العنابي كان قريباً من إدراك التعادل خلال المباراة.
️| فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- كانت مباراة صعبة، خصوصًا أن الشوط الأول لم نكن فيه بالمستوى المطلوب، لكن في الشوط الثاني تحسن الفريق ونافس بشكل أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراك التعادل، لكننا حاولنا حتى... pic.twitter.com/m62OnbjTMP
وقال باتشيكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب المواجهة: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أننا لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، لكن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونافس بصورة أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراكه، لكننا حاولنا حتى النهاية.
من جانبه، أرجع أندريه جيروتو، لاعب الفيصلي، الخسارة إلى التفاصيل والأخطاء التي شهدتها المواجهة، وقال: الفارق يكمن في التفاصيل، لأنها هي التي تحسم المباريات. كانت مواجهة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكن علينا العمل على تقليل الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.
لاعب الفيصلي أندريه جيروتو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- الفارق يكمن في التفاصيل، لأن التفاصيل هي التي تحسم المباريات. كانت المباراة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكننا سنعمل على تقليل الأخطاء للفوز بالمباراة القادمة.- أتمنى أن نتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من النقاط،... pic.twitter.com/6sXCRxKq9L