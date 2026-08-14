باتشيكو حارس الفيصلي: كانت قريبة

أكد الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، أن فريقه أظهر ردة فعل أفضل خلال الشوط الثاني أمام الهلال، رغم خسارته 4-2 في افتتاح مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن العنابي كان قريباً من إدراك التعادل خلال المباراة.
️| فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- كانت مباراة صعبة، خصوصًا أن الشوط الأول لم نكن فيه بالمستوى المطلوب، لكن في الشوط الثاني تحسن الفريق ونافس بشكل أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراك التعادل، لكننا حاولنا حتى... pic.twitter.com/m62OnbjTMP
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 14, 2026
وقال باتشيكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب المواجهة: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أننا لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، لكن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونافس بصورة أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراكه، لكننا حاولنا حتى النهاية.
من جانبه، أرجع أندريه جيروتو، لاعب الفيصلي، الخسارة إلى التفاصيل والأخطاء التي شهدتها المواجهة، وقال: الفارق يكمن في التفاصيل، لأنها هي التي تحسم المباريات. كانت مواجهة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكن علينا العمل على تقليل الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.
لاعب الفيصلي أندريه جيروتو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- الفارق يكمن في التفاصيل، لأن التفاصيل هي التي تحسم المباريات. كانت المباراة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكننا سنعمل على تقليل الأخطاء للفوز بالمباراة القادمة.- أتمنى أن نتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من النقاط،... pic.twitter.com/6sXCRxKq9L
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 14, 2026
وعن طموحات الفيصلي هذا الموسم، أوضح جيروتو: أتمنى أن نتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وأن نستمر في الدوري الممتاز، وأعتقد أن هذا هو هدفنا.