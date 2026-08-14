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الرياضة رياضة سعودية

باتشيكو حارس الفيصلي: كانت قريبة

باتنشيكو (موقع نادي الفيصلي)
باتنشيكو (موقع نادي الفيصلي)
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باتشيكو حارس الفيصلي: كانت قريبة

باتنشيكو (موقع نادي الفيصلي)
باتنشيكو (موقع نادي الفيصلي)

أكد الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، أن فريقه أظهر ردة فعل أفضل خلال الشوط الثاني أمام الهلال، رغم خسارته 4-2 في افتتاح مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن العنابي كان قريباً من إدراك التعادل خلال المباراة.

وقال باتشيكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب المواجهة: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أننا لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، لكن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونافس بصورة أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراكه، لكننا حاولنا حتى النهاية.

من جانبه، أرجع أندريه جيروتو، لاعب الفيصلي، الخسارة إلى التفاصيل والأخطاء التي شهدتها المواجهة، وقال: الفارق يكمن في التفاصيل، لأنها هي التي تحسم المباريات. كانت مواجهة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكن علينا العمل على تقليل الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

وعن طموحات الفيصلي هذا الموسم، أوضح جيروتو: أتمنى أن نتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وأن نستمر في الدوري الممتاز، وأعتقد أن هذا هو هدفنا.

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مالكوم يهاجم سؤال «المباراة الأخيرة»… ورحيله عن الهلال مسألة وقت

مالكوم يحتفل بهدفه في الفيصلي (سعد العنزي)
مالكوم يحتفل بهدفه في الفيصلي (سعد العنزي)
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مالكوم يهاجم سؤال «المباراة الأخيرة»… ورحيله عن الهلال مسألة وقت

مالكوم يحتفل بهدفه في الفيصلي (سعد العنزي)
مالكوم يحتفل بهدفه في الفيصلي (سعد العنزي)

أبدى البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، غضبه من سؤال وُجه إليه عقب فوز فريقه على الفيصلي 4-2، مساء الجمعة، بشأن ما إذا كانت المباراة هي الأخيرة له بقميص الفريق، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء رد مالكوم حاداً على السؤال، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يزال موجوداً في الرياض ويمثل الهلال، قبل أن يصف السؤال الموجه إليه بأنه «غير مهني»، في إشارة إلى عدم رضاه عن طرح مستقبله مع الفريق بهذه الصيغة عقب المباراة.

وكان مالكوم قد سجل الهدف الثاني للهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، وأسهم في انتصار فريقه 4-2 على الفيصلي في مستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين.

ولم يتوقف رد فعل اللاعب البرازيلي عند حديثه عقب المباراة، إذ نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صورة له بعد المواجهة، وكتب: «بالنسبة لأولئك الذين يريدون إسقاطي.. احترموا تاريخي، أنا رجل محترف جداً.. قبلة صغيرة لكم، والله معي ويعلم مدى رغبتي في تمثيل هذا الفريق».

ويأتي موقف مالكوم في وقت تحيط فيه حالة من الغموض بمستقبله مع الهلال، رغم أن مصادر مطلعة في النادي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن رحيل اللاعب بات مسألة وقت، ضمن التغييرات التي يعمل عليها النادي في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن نادي الدرعية يمثل إحدى الوجهات المحتملة لمالكوم، في ظل المفاوضات الدائرة حالياً بشأن انتقاله، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، وسط إمكانية حسم الملف خلال الأسبوع المقبل.

ويعيش الأوروغوياني داروين نونيز وضعاً مشابهاً، إذ أنه في طريقه أيضاً إلى مغادرة الفريق، في ظل اقترابه من الانتقال إلى أحد الأندية التركية خلال الأيام المقبلة، ما يجعل ملفي مالكوم ونونيز من أبرز الملفات المنتظر حسمها في القائمة الهلالية.

وكان مالكوم قد انضم إلى الهلال في صيف 2023، وأصبح خلال المواسم الثلاثة الماضية أحد العناصر الهجومية البارزة في الفريق.

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الدوري السعودي نادي الهلال الرياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: النصر يدشن حملة الدفاع عن اللقب بملاقاة الفتح

رونالدو خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (موقع النادي)
رونالدو خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (موقع النادي)
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الدوري السعودي: النصر يدشن حملة الدفاع عن اللقب بملاقاة الفتح

رونالدو خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (موقع النادي)
رونالدو خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (موقع النادي)

يتطلع النصر حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى تسجيل بداية مثالية في رحلة الدفاع عن اللقب، حينما يستقبل نظيره الفتح على ملعب الأول بارك في ختام منافسات الجولة الأولى.

وفي جدة، يدشن الاتحاد رحلته في الموسم الجديد بلقاء يجمعه بوصيف بطل كأس الملك «الخلود» الذي يطمح هو الآخر لموسم مختلف، بينما يستضيف التعاون نظيره الخليج على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة.

ويدخل النصر مباراته أمام الفتح وسط جملة من التغيرات على هوية الفريق، بداية من رحيل صانع المُنجز الأبرز الموسم الماضي، المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ليحل الأسترالي أنجي بوستيكوغلو بديلاً عنه في مهمة ثقيلة للحفاظ على مُنجز الفريق وكذلك المشاركة في المعترك الآسيوي الكبير.

ويتقدم نجوم النصر، الأيقونة والنجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي حقق لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي، حيث يتطلع رونالدو إلى مواصلة بصمته وحضوره القوي في صفوف النصر، في وقت رحل عن الفريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وحضر بديلاً عنه البرتغالي سامو كوستا.

يرتفع سقف الطموحات لجماهير النصر، رغم بعض المتغيرات التي حدثت، لكن العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة ستمنح الفريق فرصة أكبر على الصعيد القاري، بعد أن وصل الفريق في موسمه الماضي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 ولكن خسر اللقب.

ويبحث النصر عن بداية مثالية أمام الفتح، نحو الحفاظ على اللقب، بحضور أسماء مميزة مثل جواو فيليكس وساديو ماني إضافة إلى رونالدو وعبد الله الحمدان.

الفتح بدوره يدخل الموسم الجديد تحت قيادة الوطني خالد العطوي المدرب الذي يمتلك تجارب مختلفة في محطات متعددة، وسجل حضوره هذا الموسم مبكراً مع الفتح بعد تجربة قصيرة وناجحة مع الدرعية في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي تكللت بصعود الفريق للمرة الأولى بتاريخه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وعزز الفتح صفوفه بعدد كبير من اللاعبين بعد أن أجرى جملة من التغيرات على قائمته برحيل أسماء صنعت بصمتها في سنوات مضت مثل الجزائري سفيان بن دبكة الذي انتقل لتجربة أخرى في الدوري السعودي لتمثيل الحزم، وكانت آخر صفقات النموذجي هو المهاجم الإيفواري ويلفريد كانغا.

في جدة، يدخل الاتحاد مباراته أمام الخلود بعد أيام قليلة من تدشين موسمه بفوز مثالي على حساب الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة والانتقال لمرحلة الدوري لتمثيل كرة القدم السعودية برفقة الهلال، والنصر، والقادسية، والأهلي.

من استعدادات الاتحاد لملاقاة الخلود (موقع النادي)

ويدخل الاتحاد الموسم الجديد تحت قيادة مدرسة تدريبية مختلفة، بحضور الألماني ينس فيسينغ الذي تسلم زمام القيادة الفنية مع بدء فترة التحضيرات ليرسم ملامح فريق مختلف تترقبه الجماهير.

وتعاقد الاتحاد مع ديون لوبي قادماً من ألميريا الإسباني وعزز صفوفه بنجوم محليين فارس عابدي من نيوم وراكان الكعبي من الفيحاء مقابل رحيل فابينهو وماريو ميتاي وعدد من الأسماء المحلية.

وعزز الخلود صفوفه بجملة من الصفقات بعد غربلة فنية خلال الصيف، إذ أتم النادي تعاقده مع سيدوبا سيسيه، وكوبا دا كوستا وعبد الرحمن العبيد ومحمد الرشيدي وحامد يوسف حارس المرمى، وياسين الزبيدي القادم من الأهلي، إضافة إلى جوليان دومينغيز القادم من ديجون الفرنسي.

وفي بريدة، يستقبل التعاون نظيره الخليج في بداية طموح للجانبين.

التعاون صاحب الأرض ومستضيف اللقاء جرت العادة في مواسمه الأخيرة أن يبدأ بصورة مثالية وهو ما يطمح له، خاصة بعد الاستقرار الكبير الذي يعيشه الفريق منذ فترة.

أما الخليج الذي سجل بداية رائعة للغاية في الموسم الماضي قبل تراجعه في المنعطف الأخير ثم ضمان البقاء، يتطلع لبداية مختلفة تحت قيادة المدرب البرتغالي غوميز الذي خاض عدة تجارب محلية في التعاون والفتح وحط رحاله أخيراً في الخليج.

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القادسية... بداية مثالية لموسم الحصاد المنتظر

أبو الشامات محتفلا بهدفه في الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
أبو الشامات محتفلا بهدفه في الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
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القادسية... بداية مثالية لموسم الحصاد المنتظر

أبو الشامات محتفلا بهدفه في الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
أبو الشامات محتفلا بهدفه في الشباب (تصوير: نايف العتيبي)

سجَّل القادسية انطلاقةً مثاليةً في الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على مستضيفه الشباب بثلاثية، في مباراة طبَّق من خلالها المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، كثيراً من الأفكار الخاصة؛ أبرزها الإبقاء على وجود الظهير الأيمن محمد أبو الشامات في مناطق، وهذه الخطة بدأت فعلياً في مباراة النصر الدورية في الموسم الماضي، وحينها تألَّق وسجَّل، حتى أنسى المتابعين غياب المهاجم الإيطالي ريتيغي، الذي غاب حينها نتيجة الإصابة، ليعود أبو الشامات ويسجِّل الهدف الأول والتعادل في شباك الشباب في افتتاحية دوري هذا الموسم، وهذا ما يجعل المدرب يصرُّ مجدداً على إنهاء صفقة انتقال الظهير الأيمن في الفتح، سعيد باعطية، للقادسية ليكون جاهزاً لتغطية خانة أبو الشامات الدفاعية.

كما عاد الهداف المكسيكي جوليان كينونيس لهوايته المُفضَّلة، وسجَّل الهدف الثاني بل وصنع الهدف الثالث وكثيراً من الفرص التي كان فيها القادسية قريباً من تسجيل نتيجة أقسى في مرمى الشباب.

وحظي الهداف المكسيكي بدعم من أبناء جلدته المقيمة في العاصمة الرياض؛ حيث وُجدوا في المدرجات تقديراً له كونه بات الهدَّاف التاريخي لمنتخب بلاده في المشاركات المونديالية، وسجَّل هدف الافتتاح بالمونديال الأخير.

وسيكون كينونيس، الذي يحمل لقب هداف الموسم الماضي، أمام تحدٍّ جديد لإثبات أنَّه أفضل مهاجم حالياً في الدوري بعد أن تُوِّج هدافاً للنسخة الماضية من الدوري بعد سباق حتى الجولة الأخيرة مع الهداف الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب الأهلي.

ومن جملة المكاسب أيضاً عودة اللاعب تركي العمار للتسجيل بعد أن أوقفت الإصابة مسيرته الموسم الماضي قبل الجولات الحاسمة.

وأظهر اللاعب الشاب محمد القحطاني القادم من الهلال مؤشرات إيجابية، وصنع هدفاً رائعاً من خلال استخدام مهاراته في اختراق دفاع الشباب بالكامل، رغم أنَّه أضاع فرصةً سهلةً للتسجيل، ومع كل ذلك عدّه المدرب رودجرز من أهم مكاسب القادسية هذا الموسم، وعبَّر عن ثقته الكبيرة بهذا اللاعب الشاب الذي يشتعل حماساً ورعبةً لإثبات الوجود على غرار زميله السابق في الهلال مصعب الجوير الذي انتقل للقادسية ومُنح فرصةً كبيرةً وتُوِّج بجائزة أفضل لاعب سعودي في النسخة الماضية.

رودجرز يتفاعل مع أحداث المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

مع هذا الفوز لم يخفِ المدرب رودجرز رغبته في استبدال عناصر موجودة من اللاعبين المحليين والأجانب بصفوف الفريق قبل إغلاق فترة التسجيل الشتوية، حيث إن القادسية اقترب كثيراً من ضم النجم الهولندي تيجاني رايندرز الذي يلعب مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أحد عمالقة الأندية العالمية في السنوات الأخيرة، حيث تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون جنيه إسترليني بحسب بعض المصادر المهتمة بسوق الانتقالات في العالم.

وسيكون تيجاني الصفقة الأغلى في تاريخ نادي القادسية، متفوقةً على صفقة ضم اللاعب الإيطالي ماتيو ريتيغي الذي تمَّ التعاقد معه الموسم الماضي من نادي أتالانتا الإيطالي بصفقة لامست حاجز الـ57 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال التعاقد مع اللاعب الهولندي فهذا يعني إنهاء عقود أو إعارة لاعب وسط، ما بين الألماني جوليان فايغل، أو الإسباني كاميرون بوترياس، أو حتى كليهما، خصوصاً أنَّ القادسية لديه حالياً 13 لاعباً أجنبياً ويود تقليص هذا العدد وفق الشروط التي تجبر كل نادٍ على تسجيل 8 أسماء أجنبية لبطولة الدوري.

وجرَّب القادسية الاستغناء عن خدمات الحارس البلجيكي كوين كاستليس الذي غاب نتيجة إصابة في الورك، حيث كان غيابه إجبارياً وشارك المحلي أحمد الكسار وسط أنباء تشير إلى أنَّ كاستليس قد يكون خارج قائمة الأسماء الأجنبية الـ8 في حال نجح الكسار في الفترة التي يغيب فيها الحارس المُتوَّج بجائزة الأفضل في دوري الموسم قبل الماضي.

كما أنَّ الإصابة غيَّبت لاعب الوسط الأوروغواياني ناهيتان ناديز عن المباراة الأولى مثل حال الحارس كاستليس.

واكتفى القادسية في الصيف الحالي بضم اللاعب المغربي سفيان الكرواني، إلا أن هناك أحاديث عن وجود رغبة في إعارته أو جعله ضمن قائمة الأسماء التي ستتم الاستعانة بها في البطولات الأخرى في ظلِّ وفرة الأسماء الأجنبية بالفريق.

وإلى حين إغلاق فترة التسجيل الصيفية الحالية ستكون كل القرارات واردة، ليس في القادسية فحسب بل في كثير من الأندية السعودية التي سيكون مسموحاً لها الاستعانة بالأسماء المُسجَّلة حالياً حتى إغلاق فترة الانتقالات في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل.

بقيت الإشارة إلى أنَّ القادسية سيستضيف، الجمعة المقبل، فريق الاتحاد في ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويسعى من خلال هذه المباراة إلى مواصلة الحصاد النقطي، والتأكيد على أن هذا الموسم سيكون موسماً للحصاد من خلال الفوز بإحدى البطولات الـ4 التي سيشارك بها.

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