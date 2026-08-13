إنزاغي: مستقبل مالكوم ونونيز وكانسيلو لم يُحسم بعد

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أن مستقبل الثلاثي البرازيلي مالكوم، والأوروغواياني نونيز، والبرتغالي كانسيلو ما زال لم يحسم بعد.

وقال: «لا يزال السوق قائماً، وما زالت الفرص متاحة، والأمور في هذا الشأن تتداول بيننا وبين الإدارة، وبإمكانكم توجيه هذا السؤال إلى الإدارة الرياضية».

وفيما يتعلق بوضع المدافع علي البليهي الذي يتدرب بشكل منفرد هذه الفترة، أجاب إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام الفيصلي، بقوله: «البليهي يتدرب حالياً، لكن بما أن هناك لاعبين شباب آخرين أرغب في القيام بعملية التدوير».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن معاناته الكبيرة في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيمن، هل تم حل المشكلة له بعد الانتدابات الجديدة؟ أجاب: «صحيح كنا نعاني من بعض الإشكالات الموسم الماضي، لكن بعد التحركات التي قامت بها الإدارة بإمكاننا القول إنه تم سد النقص».

شرحت لنا معاناتك كثيراً في مركز الظهير الأيمن الموسم الماضي، هل بعد الإنتدابات الجديدة تم حل المشكلة لك ؟️| سيموني إنزاغي مدرب فريق #الهلال رداً على سؤال «الشرق الأوسط»:-صحيح كنا نعاني من بعض الإشكالات الموسم الماضي، لكن بعد التحركات التي قامت بها الإدارة بإمكاننا القول بأنه... pic.twitter.com/mJ19kc1p9Q — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

وعن الحالة البدنية للمدافع السنغالي كوليبالي، قال: «كوليبالي كان موجوداً معنا في الفترة الماضية، ومع الحصص التدريبية هو في أتم الجاهزية البدنية، وفيما يتعلق بوقت التدريبات هذه الأيام، حالياً سنكتفي بالحصص التدريبية المسائية، وربما يتغير جدول التدريبات مستقبلاً، ومن ناحية وصول بعض اللاعبين متأخرين للمعسكر الخارجي، هذا أمر طبيعي كونهم مشاركين في كأس العالم، وهذا الأمر لن يؤثر علينا».

وفيما يتعلق بالأسلوب والنهج الذي سيعتمده في المباريات، قال: «سيكون توجهنا في الموسم الجديد اللعب بأسلوب هجومي، والفيصلي فريق كبير، وسنحاول قدر المستطاع أن نكون حاضرين، وأن يكون الفوز حليفنا».