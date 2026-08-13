مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قائمة حاتم خيمي لن تطعن ضد قرار لجنة انتخابات اتحاد القدم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قائمة حاتم خيمي لن تتقدم بطعن إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي باستبعادها من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السبت الماضي.

وتنتهي بنهاية اليوم الخميس فترة استقبال التظلمات والطعون على قرارات لجنة الانتخابات، وهي الفترة التي شهدت، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، تقدم خالد الغامدي رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بطعن ضد قرار استبعاد قائمته، في خبر انفردت به الصحيفة أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الساعات الماضية شهدت نقاشات بين أعضاء قائمة خيمي بشأن جدوى التقدم بالطعن، إذ حاول عدد منهم إقناعه بعدم جدوى المضي في الإجراءات، في وقت بدا فيه المرشح لرئاسة الاتحاد محبطاً من فكرة عدم التقدم بالطعن، والدفاع عن موقف قائمته.

ورغم محاولات إقناعه بعدم التقدم، تمسك أعضاء آخرين في القائمة بوجود فرصة لكسب القضية أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، استناداً إلى ما اعتبروه ثغرات في قرار لجنة الانتخابات، إلى جانب ثقتهم بصحة موقف القائمة، قبل أن يستقر الرأي في نهاية المطاف على عدم تقديم الطعن.

وكانت لجنة الانتخابات قد طلبت من حاتم خيمي تقديم ما يثبت بصورة رسمية خبرته العملية في نادي الخلود خلال الفترة المحددة في ملف ترشحه بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك مسيرات الرواتب، وإثبات رسمي من النادي، وهي المستندات التي لم يوفرها خيمي للجنة.

وجاء طلب اللجنة للتحقق من استيفاء خيمي شرط الخبرة الوارد في المادة الـ33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص في الفقرة «2-د» على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرة رياضية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، ويكون ومارس خلالها مهمات وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً، أو دولياً، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية.

وخاطبت لجنة الانتخابات نادي الخلود، كما أجرت مكاتبات مع قائمة خيمي، للتحقق من طبيعة عمله في النادي، والعقود المتعلقة بالفترة بين عامي 2023 و2025، وطلبت مستندات مالية، ورسمية، من بينها مسيرات الرواتب، لإثبات العلاقة الوظيفية، والفترة التي عمل خلالها في النادي، إلا أن المتطلبات لم تُستكمل بالشكل الذي يثبت استيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في النظام الأساسي.

وفي الجانب المتعلق بشرط اللغة الإنجليزية، نشرت «الشرق الأوسط» السبت الماضي، عبر مصادر وثيقة الاطلاع، أن التقرير الصادر عن الشركة البريطانية التي أشرفت على المقابلة الشخصية لخيمي جاء «متواضعاً جداً»، ولم يرتقِ إلى المستوى المأمول وفق التقييم الذي رفعته الشركة إلى لجنة الانتخابات.

وتبدأ فترة الفصل في الطعون السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل فيها الاثنين 24 أغسطس، فيما من المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.

وكانت قائمة بدر الرزيزاء قد تجاوزت المرحلة الأولية من السباق الانتخابي.