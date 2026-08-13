لازيتيتش: لا أعد جماهير التعاون بالفوز دائماً.. لكننا سنقاتل بضراوة

أكد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون، أن أهداف وطموحات الفريق قد تبدو بعيدة في الوقت الحالي، مشدداً على رفضه إعطاء وعود كبيرة في بداية المشوار، ومؤكداً أن تركيزه المُنصب حالياً يتجه نحو البناء على إنجازات الفريق السابقة وترسيخ هوية وثقافة واضحة.

وتحدث لازيتيتش لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الخليج وقال: «التعاون يمتلك تاريخاً من الإنجازات في المواسم الماضية، والهدف الأساسي هو البناء على هذه النجاحات والحفاظ على الاستمرارية، لكن الأهم في مرحلتنا الحالية هو ترسيخ هوية وثقافة خاصة بالفريق».

️| زاركو لازيتيتش مدرب فريق #التعاون في المؤتمر الصحافي:-أول لقاء لنا سيكون ضد الخليج وعادةً تكون مثل هذه المباريات صعبة في بداية الموسم ولكن قمنا بتحليل أداء الخصم لكن تركيزي على فريقي نحو إظهار الروح والرغبة بالفوز #التعاون_الخليج#الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/LtGwtkDQ1V — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

ورداً على سؤال صحيفة «الشرق الأوسط» حول مقصده بتكرار عبارة «بناء ثقافة»، أوضح مدرب التعاون: «لا أعني ذلك بطريقة سلبية، فالتعاون حقق نتائج مميزة سابقاً، ولكن ما أقصده هو الالتزام وخلق أجواء إيجابية داخل الفريق، لأن تحقيق النتائج في كرة القدم يتطلب بيئة جيدة».

وحول التعاقدات التي ستتم في الفترة المقبلة قال زاركو: «لا نزال في مناقشات مستمرة مع الإدارة بشأن ملف التعاقدات، لكن لدي التزام كامل وثقة مطلقة بالعناصر التي شاركت معنا في المعسكر الإعدادي».

وعن توظيف اللاعب مارين بيتكوف في مركز الظهير الأيسر، أشار لازيتيتش إلى أن اللاعب شارك في هذا المركز الموسم الماضي، ويمتلك عقلية احترافية عالية تقبّلت الأمر، مؤكداً أن الأهم لأي لاعب هو الوجود في التشكيل الأساسي وخدمة المجموعة.

وحول تقييمه لأداء عبد الرزاق حمدالله واللاعب محمد الكويكبي الذي تألق في المعسكر، رفض المدرب الصربي الحديث بأسلوب فردي، وقال: «كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على أداء المنظومة بكاملها، أتفق أن الكويكبي قدم مستويات مميزة في المعسكر الإعدادي، لكن ذلك يظل في إطار التحضيرات، وأنا أطالب الجميع دائماً بتقديم أقصى ما لديهم خصوصاً أن الأجواء الإيجابية داخل النادي تساعد على التطور».

️| زاركو لازيتيتش مدرب فريق #التعاون في المؤتمر الصحافي:-فخور بتواجدي هُنا وتمثيل نادي التعاون ومنذ اليوم الأول شعرت بإيجابية في النادي وهذه أمور مهمة بالنسبة لي #التعاون_الخليج#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/GoUpoANG3e — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

وختم لازيتيتش حديثه بتوجيه رسالة لجماهير «السكري» بالقول: «سمعت الكثير عن جماهير التعاون، وأنا متحمس لرؤيتهم في الملعب، ونطمح لحضورهم بكثافة لأن ذلك يمنح اللاعبين دافعاً كبيراً، لا أقدم وعوداً بالفوز في كل المباريات، لكنني أعدهم برؤية فريق يقاتل بضراوة داخل أرضية الملعب ويقدم مستويات مميزة».