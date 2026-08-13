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لازيتيتش: لا أعد جماهير التعاون بالفوز دائماً.. لكننا سنقاتل بضراوة

الصربي زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)
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لازيتيتش: لا أعد جماهير التعاون بالفوز دائماً.. لكننا سنقاتل بضراوة

الصربي زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)

أكد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون، أن أهداف وطموحات الفريق قد تبدو بعيدة في الوقت الحالي، مشدداً على رفضه إعطاء وعود كبيرة في بداية المشوار، ومؤكداً أن تركيزه المُنصب حالياً يتجه نحو البناء على إنجازات الفريق السابقة وترسيخ هوية وثقافة واضحة.

وتحدث لازيتيتش لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الخليج وقال: «التعاون يمتلك تاريخاً من الإنجازات في المواسم الماضية، والهدف الأساسي هو البناء على هذه النجاحات والحفاظ على الاستمرارية، لكن الأهم في مرحلتنا الحالية هو ترسيخ هوية وثقافة خاصة بالفريق».

ورداً على سؤال صحيفة «الشرق الأوسط» حول مقصده بتكرار عبارة «بناء ثقافة»، أوضح مدرب التعاون: «لا أعني ذلك بطريقة سلبية، فالتعاون حقق نتائج مميزة سابقاً، ولكن ما أقصده هو الالتزام وخلق أجواء إيجابية داخل الفريق، لأن تحقيق النتائج في كرة القدم يتطلب بيئة جيدة».

وحول التعاقدات التي ستتم في الفترة المقبلة قال زاركو: «لا نزال في مناقشات مستمرة مع الإدارة بشأن ملف التعاقدات، لكن لدي التزام كامل وثقة مطلقة بالعناصر التي شاركت معنا في المعسكر الإعدادي».

وعن توظيف اللاعب مارين بيتكوف في مركز الظهير الأيسر، أشار لازيتيتش إلى أن اللاعب شارك في هذا المركز الموسم الماضي، ويمتلك عقلية احترافية عالية تقبّلت الأمر، مؤكداً أن الأهم لأي لاعب هو الوجود في التشكيل الأساسي وخدمة المجموعة.

وحول تقييمه لأداء عبد الرزاق حمدالله واللاعب محمد الكويكبي الذي تألق في المعسكر، رفض المدرب الصربي الحديث بأسلوب فردي، وقال: «كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على أداء المنظومة بكاملها، أتفق أن الكويكبي قدم مستويات مميزة في المعسكر الإعدادي، لكن ذلك يظل في إطار التحضيرات، وأنا أطالب الجميع دائماً بتقديم أقصى ما لديهم خصوصاً أن الأجواء الإيجابية داخل النادي تساعد على التطور».

وختم لازيتيتش حديثه بتوجيه رسالة لجماهير «السكري» بالقول: «سمعت الكثير عن جماهير التعاون، وأنا متحمس لرؤيتهم في الملعب، ونطمح لحضورهم بكثافة لأن ذلك يمنح اللاعبين دافعاً كبيراً، لا أقدم وعوداً بالفوز في كل المباريات، لكنني أعدهم برؤية فريق يقاتل بضراوة داخل أرضية الملعب ويقدم مستويات مميزة».

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‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
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‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)

بعث لاعبو الأهلي رسائل اطمئنان إلى جماهير ناديهم في تصريحات مابعد المباراة، عقب الانتصار على الدرعية وحصد النقاط الثلاث، مؤكدين قدرتهم على تجاوز التغييرات الفنية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأبدى الوافد الجديد البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو إعجابه بالدعم الجماهيري الذي حظي به منذ انضمامه حديثًا إلى الأهلي، وقال إنه تفاجأ من ترديد الجماهير اسمه في المدرجات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا له لتقديم كل ما يملك بقميص الفريق.

وأكد ترينكاو أنه يسعى إلى المساهمة مع الأهلي من خلال التسجيل وصناعة الأهداف والتمرير، مشددًا على رغبته في تقديم كل ما لديه للنادي وإسعاد جماهيره.

من جانبه، أعرب المدافع التركي ميريح ديميرال عن سعادته بالانتصار والحصول على النقاط الثلاث، إلى جانب الخروج بشباك نظيفة أمام منافس وصفه بالصعب. وتطرق ديميرال إلى صعوبة الاستعداد للمباراة خلال خمسة أيام فقط مع مدرب جديد، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن سهلة، إلا أن لاعبي الأهلي أظهروا شخصية قوية داخل الملعب وتمكنوا من تحقيق الفوز.

وفي ظل التساؤلات حول تأثير رحيل المدرب يايسله على الفريق، حرص ديميرال على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق، ومطالبًا الجماهير بالاطمئنان والوقوف خلف الفريق.

وقال المدافع التركي إن لاعبي الأهلي يملكون شخصية قوية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيواصلون تقديم كل ما لديهم من أجل النادي، في رسالة تعكس رغبة الفريق في تجاوز المرحلة الحالية والحفاظ على الاستقرار داخل الملعب.

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الدوري السعودي السعودية
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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)

أبدى برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، عدم رضاه عن خسارة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع فقط من العمل.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت بين فريقين جيدين، وأنا غير سعيد بالخسارة، لكنني سعيد بما قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع من العمل، وبدأوا في تطبيق أسلوب اللعب الذي نريده. اللاعبون كانوا غير سعداء بالنتيجة، وأنا فخور بهم، وكانت المباراة اختباراً جيداً يمكننا البناء عليه للمباريات المقبلة».

وعن الوقت الذي يحتاجه لبناء الفريق والوصول به إلى المستوى المطلوب، قال: «لدينا تاريخ عميق، ولم أتوقع أن نقدم هذا المستوى بهذه السرعة. حتى مانشستر سيتي، وهو من أكثر الفرق فوزاً في العالم، احتاج إلى وقت للوصول إلى المستوى الذي هو عليه الآن».

وأضاف: «أنا وطاقمي جاهزون للتحديات الكبيرة، لكننا نحتاج إلى وقت أكبر. لدينا ضغط في الفترة المقبلة، حيث سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما أن إدريس ومبمبا وصلا حديثاً إلى الفريق».

وأشار مدرب الدرعية إلى الفارق في جاهزية الفريقين، قائلاً: «يجب أن نذكر أن الدرعية كان قبل ثلاثة أشهر في دوري الدرجة الأولى، بينما كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا»

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
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قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)

واصل نادي النصر السعودي تحضيراته استعداداً لمباراته أمام الفتح، في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، وسط أجواء لافتة رافقت وصول قائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى مقر النادي وانضمامه إلى زملائه في الحصة التدريبية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» مجموعة صور من التدريبات، أظهرت عدداً من لاعبي الفريق الأول خلال أداء التمارين البدنية، كما وثّقت الصور لحظة وصول رونالدو إلى المقر، إضافة إلى مشاركته في الحصة إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أنج بوستيكوغلو.

وفي مقطع فيديو منفصل نشره النادي، رحّب بوستيكوغلو بانضمام قائده إلى صفوف الفريق، موجّهاً له كلمات حملت تهنئة خاصة بمناسبة زواجه، قال فيها: «أهلاً بكم يا كريستيانو، وتهانينا على زواجك»، قبل أن يوجّه رسالة إلى بقية اللاعبين حملت عبارة: «اليوم بدأ الدوري».

ويواصل «العالمي» تحضيراته على مدرجات التدريبات استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفتح، في وقت تتصاعد فيه الأنظار نحو الظهور الأول للفريق في الدوري تحت قيادة بوستيكوغلو.

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