الشباب يضم الصربي لازار ستويانوفيتش بنظام الإعارة

أعلن نادي الشباب إتمام التعاقد مع اللاعب الصربي لازار ستويانوفيتش، مواليد 2005، بنظام الإعارة لمدة عام، مع أفضلية الشراء، لتمثيل الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. ويشغل ستويانوفيتش، البالغ من العمر 21 عاماً، مركز الدفاع، ويلعب بقدمه اليمنى، فيما يمتد عقده مع ناديه حتى 30 يونيو (حزيران) 2029. وسجل اللاعب خلال الموسم الحالي 4 مشاركات بإجمالي 171 دقيقة، مع تمريرة حاسمة واحدة، وبلغ متوسط تقييمه 6.75 وفق بيانات «سوفا سكور».
وكان ستويانوفيتش قد شارك في 22 مباراة خلال موسم 2025-2026، بإجمالي 1341 دقيقة، وبلغ متوسط تقييمه 6.58، فيما خاض 12 مباراة في موسم 2024-2025، بمجموع 961 دقيقة، وبمتوسط تقييم 6.78. ويأتي انضمام اللاعب الصربي إلى «شيخ الأندية» ضمن تحركات الفريق لتعزيز صفوفه، على أن يمثل النادي خلال الموسم الجديد بموجب عقد الإعارة المعلن عنه.