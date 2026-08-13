توقعات «أوبتا»: الهلال بطل الدوري السعودي بـ37.3 %... ثم النصر 28.4 %

كشفت منصة «أوبتا»، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، حظوظ الأندية في الفوز بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الذي سينطلق الخميس.
ووفقاً للبيانات التي نشرت، فإن نادي الهلال مرشح أول للفوز بلقب الدوري بنسبة 37.3 في المائة، ثم يأتي نادي النصر بنسبة 28.4 في المائة، ثم نادي الأهلي بنسبة 19.9 في المائة، ثم نادي القادسية بنسبة 11.5 في المائة، ثم يأتي نادي الاتحاد بنسبة منخفضة، وهي 1.7 في المائة.
وتعتمد تحليلات «أوبتا» على البيانات المتوفرة في المواسم الماضية وتحليلها، مع إضافة مدخلات إضافية مثل الصفقات الجديدة والمدربين الجدد.
وتوقعت «أوبتا»، وفقاً للبيانات، هبوط الثلاثي نادي الرياض وأبها والخلود بنهاية الموسم الجديد.