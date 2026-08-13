باباس: الاتفاق سيكون جريئاً وشرساً... وجاهزون لانطلاقة الموسم

أكد الأسترالي آرثر باباس، المدير الفني لفريق الاتفاق، عن جاهزية «فارس الدهناء» لخوض غمار الموسم الكروي الجديد والمنافسة بقوة ابتداءً من مواجهة الرياض في افتتاحية مشواره بالدوري السعودي للمحترفين. وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي لمواجهة الرياض: «بدايةً، أشكركم على هذا الترحيب الحار؛ إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أعود مجدداً إلى المملكة العربية السعودية ومن بوابة نادي الاتفاق، وهو الكيان الذي قضيت فيه أوقاتاً جميلة ومميزة قبل تسع سنوات». وأضاف: «لقد شهدت كرة القدم السعودية ونادي الاتفاق تطوراً هائلاً ومذهلاً مقارنة بتلك الفترة؛ فالبنية التحتية والمنشآت أصبحت في مستوى مختلف تماماً، وهناك قفزة نوعية كبرى تحققت على الأصعدة كافة».

️| الهوية الفنية المنتظرة للاتفاق هذا الموسم؟️ | آرثر باباس مدرب #الاتفاق في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الرياض:- أسلوبي ثابت ولا يتغير؛ يعتمد على الجرأة، وأن يكون فريقي دائماً شرساً في الملعب وهو صاحب المبادرة في كل مباراة. pic.twitter.com/6O1hMCTQuL — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

وأشاد المدرب الأسترالي بالعمل التدريبي للاتفاق تحت قيادة سعد الشهري المدرب السابق للنواخذة: «أنا أحترم كثيراً العمل المميز والكبير الذي قُدم في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب سعد الشهري، وجئت هنا لأكمل هذه المسيرة المتميزة وأضع بصمتي الخاصة مع الفريق؛ والأهم بالنسبة لي دائماً هو التركيز الكامل على الأسباب والتفاصيل الفنية التي نستطيع التحكم بها والسيطرة عليها داخل الميدان». وعن الجاهزية البدنية والتكيف مع العوامل المناخية الحارة في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، أوضح باباس: «حرصنا طوال فترة التحضيرات والإعداد على تهيئة وتجهيز جميع اللاعبين بدنياً ونفسياً للتكيف التام مع الظروف والأجواء الحارة التي تميز شهري أغسطس وسبتمبر». وأفاد: «تعامل اللاعبين اتسم بالتجاوب الممتاز إذ سهلوا مهمة تأقلمنا؛ خضنا فترة إعداد ممتازة للغاية، ونحن جاهزون تماماً لخوض مواجهة الغد، رغم يقيننا التام بأنها ستكون مباراة صعبة ومحتدمة». وفيما يخص الهوية الفنية والأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده مع الاتفاق، أكد المدرب الأسترالي: «أسلوبي الفني ثابت ولا يتغير؛ فهو يعتمد بالأساس على الجرأة، وأن يكون فريقي دائماً شرساً داخل الملعب وصاحب المبادرة في كل مباراة نلعبها».

وتطرق المدرب الأسترالي لملف التعاقدات وسوق الانتقالات الصيفية قائلاً: «ندرك تماماً حجم التحديات والصعوبات التي نواجهها في سوق الانتقالات الحالية، لكن العمل سواء الإداري أو الفني مستمر دون توقف، وتركيزنا منصب بالكامل على إيجاد أفضل الحلول والخيارات المناسبة للفريق».

واختتم آرثر باباس المؤتمر الصحافي بتوجيه رسالة للمدرج الاتفاقي، قائلاً: «رسالتي لجماهيرنا هي أن نكون دائماً وأبداً فريقاً واحداً ومنظومة متماسكة؛ فدعمكم وحضوركم يُشكّل فارقاً كبيراً ومحفزاً بالنسبة لنا، ولدي ثقة مطلقة بأن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم وقصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لإسعادكم في مباراة الغد».