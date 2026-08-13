غوميز: قد لا نكون مكتملين أمام التعاون... وهذا ما يمكن فعله ضد الأخدود

قال البرتغالي جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج إنه يسعى إلى تقديم الفريق في أفضل نسخة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي يسبق أولى مباريات الفريق أمام التعاون في النسخة الجديدة أن الفريق استعد جيداً للمباراة الأولى من خلال المعسكر الذي أقامه في هولندا قبل العودة إلى المملكة وإكمال الاستعدادات على ملعب النادي في مدينة سيهات، حيث إن الهدف أن يكون الخليج بالصورة التي يتمناها مسؤولو النادي وأنصاره، وأن يقدم أفضل نسخة له في تاريخ المشاركات في الدوري. وزاد بالقول: «بكل تأكيد ينتظرنا موسم صعب وليس من السهل تحقيق الهدف الذي نصبو إليه، ولكن بالعمل والجهد ووقفة الإدارة وتسهيل كل العوائق يمكن أن نحقق ذلك».

️ | جوزيه غوميز مدرب #الخليج في المؤتمر الصحافي قبل مباراة #التعاون:- سنعمل على أفضل نسخة للفريق .. ولسوء حظنا قد لايكون جميع لاعبينا جاهزين للمباراة. #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/j4UPa0rfzV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول جاهزية جميع اللاعبين للظهور الأول في بطولة الدوري في مواجهة فريق صعب على أرضه ووسط جمهوره قال غوميز: «في الحقيقة لست متأكداً أن جميع اللاعبين لديهم الجاهزية الكاملة في الظهور الأول، قد نفقد بعض الأسماء بسبب الإصابات أو عدم الجاهزية، ولكن يجب أن نلعب بإمكانياتنا والثقة التي تتطلبها البداية لهذا الموسم، والسعي إلى أفضل مركز يمكن أن يتحقق هذا الموسم».

وعن اللاعب موسى بارو وإمكانية مشاركته في مواجهة فريقه السابق بعد أن كان آخر الأسماء الأجنبية التي تم التعاقد معها قال: «موسى لاعب له قيمة وثقل، ونتمنى أن يكون دعامة للمجموعة، ولكن لا أعتقد أنه جاهز للمشاركة في المباراة كاملة، قد يوجد ولكن لا يرجح أن يكون قادراً على المشاركة في كل فترات المباراة».

وأقر غوميز أن الجاهزية البدنية لدى بعض اللاعبين غير مكتملة، وقد يكون البعض منهم مرهقاً نوعا ما، ولكن يجب ألا نضع الأعذار في أي وقت في مسار تحقيق هدفنا.

وعن ظروف مواجهة الأخدود في بطولة كأس الملك، واحتمالية عدم الوصول إلى نجران جواً بل التوجه من مطار أبها، وما يترتب على ذلك من إرهاق قال غوميز: «لا أحب أن أتحدث في أمور ومعطيات أو افتراضات هكذا، ولكن الخيار الأنسب أن تقام المباراة في أبها، حيث يمكن أن يصل فريق الأخدود لنا هناك وتُلعب المباراة».