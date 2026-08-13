أبو الشامات: القادسية يطمح ليكون الرقم «واحد» في السعودية

أكد محمد أبو الشامات، نجم فريق القادسية، اعتزازه البالغ بالرحلة الطويلة التي خاضها داخل أسوار الكيان القدساوي بدءاً من الفئات السنية حتى الوصول للفريق الأول، مشيراً إلى أن النادي الشرقاوي بات يُصنّف اليوم ضمن نخبة الأندية في المملكة.

وقال أبو الشامات في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أشعر بفخر واعتزاز كبيرين لكوني جزءاً من هذه المنظومة وهذا النادي العريق. طموحاتي مع القادسية لا حدود لها، وكل ما حققناه سابقاً وما نسعى لتحقيقه مستقبلاً أتمنى أن أكون جزءاً أساسياً ومؤثراً فيه. هذا الكيان يقدم لنا كل شيء، ومنذ صغرنا لم يقصر معنا إطلاقاً، ويستحق منا كل التقدير والتعب والجهد في الميدان».

وحول التطور الهائل والشامل الذي لمسه في النادي منذ بداياته الأولى في الأكاديمية حتى وصول القادسية لمكانته الحالية، أوضح: «التغييرات كبيرة جداً وتدعو للفخر؛ القادسية اليوم يُصنف ضمن نخبة الأندية في المملكة العربية السعودية، وهذا العمل الجبار يعود للجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على النادي والذين عملوا وتعبوا كثيراً. النادي وأهالي مدينة الخبر يستحقون هذه المكانة، وبإذن الله سيواصل النادي نموه وتطوره حتى يصبح الرقم (واحد) في المملكة».

️| لاعب فريق #القادسية، محمد أبو الشامات، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»:- نادي القادسية يصنف من أندية النخبة، وسيكون يوماً ما النادي الأول في المملكة. pic.twitter.com/PfcKYKZ3cx — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

وفيما يخص طموحاته وتطلعاته مع «بنو قادس» في الموسم الجديد، قال: «طموحاتنا مرتفعة للغاية؛ فخلال العامين الماضيين نجحنا بفضل المستويات التي قدمناها في رفع سقف طموحات وتوقعات الجماهير القدساوية. ونحن نعدهم بأن نضاعف الجهد ليفرحوا ببطولة واحدة على الأقل هذا الموسم بإذن الله، ولكن كما يُقال (خير الكلام ما قلّ ودلّ)؛ يتعين علينا العمل والتعب الجاد في التدريبات والمباريات، والنتائج والمستويات القوية ستتحدث عن نفسها في الميدان».

وعن انطباعاته عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 وتأثير هذه التجربة على مسيرته، أكد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً: «كانت تجربة ممتازة وغنية جداً رغم أن النتائج لم تكن كما نتمنى. المشاركة المونديالية منحتنا خبرة عريضة، وعقلية احترافية جديدة، وجعلتنا نطلع على الروتين اليومي لأفضل لاعبي العالم ونهجهم العملي. بالنسبة لي شخصياً، استلهمت من هذه التجربة فوق ما يتصوره أحد؛ إذ غيرت روتيني ونمط حياتي بالكامل، وأنا فخور جداً بتمثيل الوطن، وأتمنى أن تكون هذه المشاركة هي البداية لوجود مستمر في المحافل الكبرى».

واختتم محمد أبو الشامات تصريحاته بتوجيه رسالة ملهمة لشباب الفئات السنية وأكاديمية القادسية قائلاً: «رسالتي لكل شاب في القطاع: كرة القدم هي نعمة وهدية من الله لك ولعائلتك؛ عليك بالتعب والكفاح، والإيمان الكامل بنفسك وبقدراتك، وعندما تصل ستريح نفسك وعائلتك. لا يوجد شيء يأتي بسهولة في هذا المجال، وعليك بالجهد المتواصل، والله لن يضيع تعبك إطلاقاً».