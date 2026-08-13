دولاك: لا أريد تكرار سيناريو مباراتنا أمام «الاتفاق»

أكد الأرجنتيني ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، أن استعدادات فريقه للموسم الجديد كانت جيدة، مشيراً إلى أن وجود أغلب اللاعبين في المعسكر ساعد على إعداد الفريق والعمل معهم بشكل ممتاز.

وقال دولاك: «استعداداتنا للموسم كانت جيدة. لحسن الحظ، وُجد أغلب اللاعبين في المعسكر، مما ساعدنا على إعداد الفريق بشكل ممتاز والعمل معهم».

وأضاف: «بالنسبة لنهاية الموسم الماضي، كان الوضع صعباً، ولكن حققنا الهدف ببقاء الفريق بين الكبار».

وعن مواجهة «الاتفاق» قال دولاك: «كانت مباراتنا أمام (الاتفاق) صعبة، وبالطبع ستكون صعبة في هذا الموسم أيضاً، فهُم فريق محترم وصعب، وبالتأكيد سوف يتحسنون أكثر بعدما قاموا بإبرام صفقات جديدة، هذا الصيف».

وتابع: «ولا أودّ أن تكون مباراتنا ضدهم بسيناريو المباراة الماضية نفسه، على الرغم من الفوز، لكننا عانينا في البداية، حيث تقدموا علينا بهدفين، ثم قمنا بقلب النتيجة والفوز بالمباراة، بل أودّ أن نفوز بشكل مريح من البداية، وسنلعب للفوز».

وختم دولاك حديثه قائلاً: «أَعِد الجماهير بعدم تكرار سيناريو المنافسة على البقاء كالموسم الماضي، وأطلب منهم وضع ثقتهم باللاعبين والمدرب، وسنحقق مركزاً جيداً في (الدوري)، هذا الموسم».