أربعة مرشحين لتعويض الرحيل المحتمل لرودري عن مانشستر سيتي

يواجه الإيطالي إنزو ماريسكا، المدرب الجديد لمانشستر سيتي، اختباراً مبكراً يتمثل في البحث عن بديل محتمل للإسباني رودري، في ظل ارتباط لاعب الوسط بالعودة إلى الدوري الإسباني، مع دخول عقده عامه الأخير واهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه.

ويبرز المغربي الشاب أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، ضمن المرشحين، بعدما أبدى سيتي اهتماماً به، وتردد أن قيمته تبلغ نحو 85 مليون جنيه إسترليني. ويتشابه أسلوب لعب بوعدي مع رودري، إذ يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المتأخر والتحكم في إيقاع اللعب.

كما يأتي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، في مقدمة الخيارات المفضلة لماريسكا، حيث سبق وأن دربه في النادي اللندني، لكن تشيلسي يقدر قيمة اللاعب بنحو 120 مليون جنيه إسترليني.

وتضم القائمة أيضاً الإنجليزي أليكس سكوت، لاعب بورنموث، الذي استكشف سيتي إمكانية التعاقد معه، وأيضاً الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، الذي ينتهي عقده بعد عامين ويستطيع اللعب في مركز لاعب الارتكاز أو في دور أكثر تقدماً.

ولا تقتصر معضلة ماريسكا على تعويض رودري، إذ يواجه سيتي أيضاً تحدياً في القيادة بعد رحيل برناردو سيلفا وجون ستونز وناثان أكي، فيما يُرجح أن يحمل روبن دياز شارة القيادة في حال رحيل رودري، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).