وفاة البطل الأولمبي الإيطالي ليفيو بيروتي عن 87 عاماً

تُوفي الإيطالي ليفيو بيروتي، بطل سباق 200 متر في «أولمبياد روما 1960»، عن عمر 87 عاماً.

وحقق بيروتي واحداً من أبرز الإنجازات في «أولمبياد روما»، بعدما عادل الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر مرتين، في الثالث من سبتمبر (أيلول) 1960، مسجلاً 20.5 ثانية في الدور قبل النهائي، ثم كرَّر الزمن نفسه في النهائي، ليصبح أول رياضي من خارج أميركا الشمالية يُتوَّج بالميدالية الذهبية للسباق.

وكان بيروتي يبلغ 21 عاماً وقتها ويدرس الكيمياء، وأسهم فوزه أمام الجماهير الإيطالية في تحويله إلى أحد أبرز نجوم الرياضة في بلاده، كما منح إيطاليا أول لقب أولمبي في سباقات السرعة.

وخلال مسيرته، شارك بيروتي في 3 دورات أولمبية، وخاض 41 فعالية مع بلاده، قبل اعتزال المنافسات في عام 1969.

وبعد اعتزاله، أكمل دراسته في الكيمياء وعمل في مجال العلاقات العامة، مع استمراره في الارتباط بألعاب القوى، وظل أحد أبرز رموز الرياضة الإيطالية.