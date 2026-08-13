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الرياضة رياضة عالمية

ليديكي تفوز بسباق 1500 «حرة» في بان باسيفيك

الولايات المتحدة سجّلت رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المختلط المتنوع

كاتي ليديكي (أ.ف.ب)
كاتي ليديكي (أ.ف.ب)
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ليديكي تفوز بسباق 1500 «حرة» في بان باسيفيك

كاتي ليديكي (أ.ف.ب)
كاتي ليديكي (أ.ف.ب)

حقَّقت الولايات المتحدة نجاحاً كبيراً في اليوم الأول من بطولة «بان باسيفيك للسباحة»، التي انطلقت، أمس (الأربعاء)، في إرفين بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث فازت كاتي ليديكي بسباق 1500 متر (حرة)، كما سجَّل الفريق الأميركي لـ«التتابع المختلط المتنوع 4» في 100 متر رقماً قياسياً عالمياً.

وأنهت ليديكي، التي كانت آخر مرة خسرت فيها سباق 1500 متر في يوليو (تموز) 2010، السباق بزمن قدره 15 دقيقة و36.09 ثانية، بينما احتلت الأسترالية لاني باليستر المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية بلغ 2.53 ثانية.

وقالت ليديكي (29 عاماً): «حتى مع أداءٍ لم أكن راضيةً عنه تماماً، فإنَّ الوجود في هذه الأجواء وتجربة هذا الأمر أمر ممتع للغاية».

وفي السباق الختامي لليوم الأول، فاز كل من ويل مودجلين وفان ماتياس وغريتشن والش وكيت دوغلاس بسباق التتابع المختلط بزمن قدره 3:36.70، محطِّمين الرقم القياسي السابق البالغ 3:37.43، والذي سجَّله أيضاً فريق أميركي عام 2024.

وقالت دوغلاس، التي شاركت في مرحلة السباحة الحرة: «من مزايا أن أكون السَّباحة الأخيرة في سباق تتابع مثل هذا أن أشاهد جميع زملائي في الفريق يتقدَّمون ويحسمون الفوز، فهم يقومون بالجزء الأكبر من العمل نيابةَ عني... وضعوني في المُقدِّمة، واستغللتُ طاقة الجماهير لتدفعني نحو خط النهاية».

وحصلت أستراليا على الميدالية الفضية بزمن 3:39:30 بينما احتلت كندا المركز الثالث بزمن 3:43.22.

وفي وقت سابق أمس (الأربعاء)، تفوَّقت باليستر على الكندية سمر ماكنتوش لتفوز بلقب سباق 200 (حرة). حاولت ماكنتوش التَّقدُّم في المراحل الأخيرة من السباق لكن باليستر ردَّت عليها لتلمس الحائط أولاً بزمن قدره دقيقة واحدة و53.67 ثانية متقدِّمة بفارق 0.19 ثانية عن السَّباحة الكندية.

وجاءت النيوزيلندية إريكا فيرويذر في المركز الثالث. وقالت باليستر: «المشاركة في سباقات بطولة بان باسيفيك هذا الأسبوع أول تجربة لي قبل المشارَكة في الألعاب الأولمبية التي ستُقام بعد عامين. لا أشارك غالباً في سباق 200 متر فردي، لذلك فإنَّ تحقيق زمن قدره 1:53 هنا أمر رائع».

وفازت اللاعبة الأسترالية (24 عاماً) بالميدالية الذهبية الأولمبية ضمن فريق أستراليا في سباق «التتابع 4» في 200 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في باريس عام 2024.

كما فازت بالميدالية الفضية في سباق 800 متر في بطولة العالم العام الماضي في سنغافورة، حيث احتلت المركز الثاني خلف ليديكي وقبل ماكنتوش.

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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
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برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)

وافق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، على انتقال المهاجم الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وتوصّل العملاقان الأوروبيان إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب البالغ 26 عاما إلى فرنسا بعقد لخمسة أعوام، بحسب تقارير صحافية نقلا عن مصادر في برشلونة.

وأضافت التقارير أن استكمال الإجراءات الرسمية والخضوع للفحص الطبي لن يكونا سوى مسألة شكلية.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس، صاحب هدف الفوز لإسبانيا في نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين.

وبحسب مصدر في النادي الكاتالوني تحدث لوكالة فرانس برس، فإن برشلونة كان قد رفض عرضا أوليا بقيمة 40 مليون يورو (46 مليون دولار) الإثنين.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار) ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيرا ما لعب توريس دورا حاسما عند دخوله بديلا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفا في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الشهر الماضي، مانحا "لا روخا" لقبها العالمي الثاني.

ومن شأن رحيله أن يزيد من إلحاح بحث فليك عن خيارات هجومية جديدة، بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد.

وكان النادي قد ضم الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

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الدوري الفرنسي فرنسا
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه يرغب في تحقيق كل البطولات في الموسم المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ موسمه بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر يوم 22 من الشهر الجاري، وبعد ذلك بستة أيام يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة شتوتغارت.

وأضاف كومباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه لدى لقاءه مع الجماهير: «أهدافنا هذا الموسم هي الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وربما الفوز بكل مباراة أيضا، نحن نحاول من أجل ذلك بالفعل».

وأوضح: «يمكنني الاستمتاع بالضغط حينما تكون الأمور صعبة، هذا ليس شيئا سيئا بالنسبة لي، يمكنني إيجاد الحلول وأجد القوة والمساندة من عائلتي».

وكشف كومباني عن أكثر ما يعجبه في بايرن ميونخ وقال : «أكثر شيء أحبه في هذا النادي هو التقاليد البافارية، وحقيقة أن النادي دائما ما كان مكانا للاعبين مثل مايكل أوليزي وفرانك ريبيري».

وأضاف: «من الرائع أن هذا النادي يحتوي العديد من اللاعبين الكبار الذين يأتون من كل مكان في العالم».

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
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بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)

أكد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، معرباً عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الخميس «سعيد للغاية بالعودة إلى زملائي والعمل مع المدرب الجديد».

وعن مشاركته في كأس العالم، أوضح «كانت البطولة تجربة جيدة جداً بالنسبة لي ولزملائي في منتخب إنجلترا، لكنني مستعد للعودة والمنافسة مع زملائي في ريال مدريد، ونأمل أن نتمكن من الفوز».

وعن العمل مع مورينيو، قال بيلينغهام «أشعر بأن لدي بالفعل علاقة تربطني به، ومن الرائع بالنسبة لي أن أعمل مع مدرب مثل مورينيو. أتيحت لي فرصة واحدة فقط لرؤيته، لكنني متحمس جداً لمعرفة المزيد عنه».

وتحدث بيلينغهام عن فترة الإعداد قائلاً «أركض كثيراً في أجواء حارة، وألعب كثيرا مع زملائي. الأمر صعب، لكنه ممتع، وأنا أحب هذا النوع من المعاناة».

وأضاف «أشعر الآن بأنني أصبحت أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، ولدي شعور جيد تجاه هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة والمدرب».

وتابع «إنه لشرف وامتياز بالنسبة لي أن ألعب لهذا النادي، وآمل أن أستمر هنا لسنوات عديدة أخرى».

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