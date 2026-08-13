ليديكي تفوز بسباق 1500 «حرة» في بان باسيفيك

حقَّقت الولايات المتحدة نجاحاً كبيراً في اليوم الأول من بطولة «بان باسيفيك للسباحة»، التي انطلقت، أمس (الأربعاء)، في إرفين بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث فازت كاتي ليديكي بسباق 1500 متر (حرة)، كما سجَّل الفريق الأميركي لـ«التتابع المختلط المتنوع 4» في 100 متر رقماً قياسياً عالمياً.

وأنهت ليديكي، التي كانت آخر مرة خسرت فيها سباق 1500 متر في يوليو (تموز) 2010، السباق بزمن قدره 15 دقيقة و36.09 ثانية، بينما احتلت الأسترالية لاني باليستر المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية بلغ 2.53 ثانية.

وقالت ليديكي (29 عاماً): «حتى مع أداءٍ لم أكن راضيةً عنه تماماً، فإنَّ الوجود في هذه الأجواء وتجربة هذا الأمر أمر ممتع للغاية».

وفي السباق الختامي لليوم الأول، فاز كل من ويل مودجلين وفان ماتياس وغريتشن والش وكيت دوغلاس بسباق التتابع المختلط بزمن قدره 3:36.70، محطِّمين الرقم القياسي السابق البالغ 3:37.43، والذي سجَّله أيضاً فريق أميركي عام 2024.

وقالت دوغلاس، التي شاركت في مرحلة السباحة الحرة: «من مزايا أن أكون السَّباحة الأخيرة في سباق تتابع مثل هذا أن أشاهد جميع زملائي في الفريق يتقدَّمون ويحسمون الفوز، فهم يقومون بالجزء الأكبر من العمل نيابةَ عني... وضعوني في المُقدِّمة، واستغللتُ طاقة الجماهير لتدفعني نحو خط النهاية».

وحصلت أستراليا على الميدالية الفضية بزمن 3:39:30 بينما احتلت كندا المركز الثالث بزمن 3:43.22.

وفي وقت سابق أمس (الأربعاء)، تفوَّقت باليستر على الكندية سمر ماكنتوش لتفوز بلقب سباق 200 (حرة). حاولت ماكنتوش التَّقدُّم في المراحل الأخيرة من السباق لكن باليستر ردَّت عليها لتلمس الحائط أولاً بزمن قدره دقيقة واحدة و53.67 ثانية متقدِّمة بفارق 0.19 ثانية عن السَّباحة الكندية.

وجاءت النيوزيلندية إريكا فيرويذر في المركز الثالث. وقالت باليستر: «المشاركة في سباقات بطولة بان باسيفيك هذا الأسبوع أول تجربة لي قبل المشارَكة في الألعاب الأولمبية التي ستُقام بعد عامين. لا أشارك غالباً في سباق 200 متر فردي، لذلك فإنَّ تحقيق زمن قدره 1:53 هنا أمر رائع».

وفازت اللاعبة الأسترالية (24 عاماً) بالميدالية الذهبية الأولمبية ضمن فريق أستراليا في سباق «التتابع 4» في 200 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في باريس عام 2024.

كما فازت بالميدالية الفضية في سباق 800 متر في بطولة العالم العام الماضي في سنغافورة، حيث احتلت المركز الثاني خلف ليديكي وقبل ماكنتوش.