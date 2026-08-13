ناصر الخليفي بشأن موقفه من رئاسة «فيفا»: سعيد بمنصبي في سان جيرمان

حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الجدل بشأن الأنباء التي ربطت اسمه بإمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً تمسكه بمنصبه الحالي في النادي الفرنسي.

وجاء حديث الخليفي عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه على أستون فيلا بنتيجة 2-1، إذ سُئل عن إمكانية سعيه لتولي رئاسة «فيفا» مستقبلاً، ليرد قائلاً: «أنا رئيس باريس سان جيرمان، وسعيد بالاستمرار في هذا المنصب».

وبهذا الرد المقتضب، تجنب الخليفي الخوض في تفاصيل الشائعات المتداولة حول مستقبله، مؤكداً في الوقت ذاته تركيزه على مهامه مع النادي الباريسي.

وعلى الصعيد الرياضي، أضاف باريس سان جيرمان لقباً جديداً إلى خزائنه بعدما حسم مواجهة أستون فيلا في سالزبورغ، بفضل هدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي، بينما سجل برايان مادجو هدف الفريق الإنجليزي.

كما تجنب الخليفي الحديث مبكراً عن إمكانية التتويج مجدداً بدوري أبطال أوروبا، مشدداً على أن الفريق سيواصل العمل «مباراة تلو الأخرى»، مع الحفاظ على عقلية الفوز والطموح نفسه طوال الموسم.