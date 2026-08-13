ماركينيوس: الفوز بالسوبر الأوروبي أفضل بداية للموسم

اعتبر البرازيلي ماركينيوس، مدافع وقائد فريق باريس سان جيرمان، أن فوز فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي يُعد أفضل بداية للموسم الجديد.
وفاز سان جيرمان 2-1 على أستون فيلا الإنجليزي في سالزبورغ بالنمسا، ليتوج بالكأس الأوروبية للموسم الثاني على التوالي.
وقال ماركينيوس في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: «إنها أفضل بداية ممكنة للموسم. هذا يُظهر طموح اللاعبين والنادي والمدرب ورئيسنا ومجلس إدارتنا. نحن نستحق هذه الكأس بجدارة».
وأضاف: «كانت مباراة رائعة، رغم قلة التدريبات. تمكّنا من تجاوز اللحظات الصعبة في المباراة، وأنا سعيدٌ للغاية برفع هذه الكأس مرة أخرى. إنه لشرفٌ لي وللفريق بأكمله».
وتابع: «نسمع هتافات جماهيرنا في كل مرة! منذ الإحماء، نشعر بوجودهم. إنهم يُحدثون فرقاً كبيراً طوال المباراة. يدفعوننا للأمام. سيكونون عنصراً أساسياً لنا هذا الموسم أيضاً. أتمنى أن يبقوا دائماً معنا لأننا سنبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب لتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم».