داني كوياتيه: «رقصة العقارب» تعيد قراءة «ماكبث» من قلب أفريقيا

قال المخرج البوركيني داني كوياتيه إن فيلمه الروائي «كاتانغا: رقصة العقارب» (KATANGA: THE DANCE OF THE SCORPIONS) جاء نتيجة علاقة طويلة جمعته بالمسرح، موضحاً أن المسرح كان مدرسته الأولى، وأن عمله في المسرح والسينما جعله قريباً بصورة طبيعية من عالم ويليام شكسبير؛ إذ تتمتع نصوصه بقدرة كبيرة على تجاوز حدود الزمان والمكان. وهو ما جعله يرى في «ماكبث» مادة مناسبة لإعادة تقديمها من منظور أفريقي، خصوصاً أنه أراد من خلالها تناول موضوعي السلطة والجنون.

وأوضح كوياتيه، في مقابلة عبر «زووم» مع «الشرق الأوسط»، أن اختياره تقديم نسخة أفريقية من «ماكبث» لم يكن محاولة لتغيير جوهر النص، وإنما لإعادة قراءته من داخل بيئته وثقافته، مشيراً إلى أن المسرحية نفسها قُدّمت في ثقافات وبلدان مختلفة، من اليابان وأوروبا إلى أميركا.

المخرج البوركيني داني كوياتيه (موقعه الرسمي)

وتدور أحداث «كاتانغا: رقصة العقارب»، الذي صُوّر بتقنية الأبيض والأسود، في مملكة أفريقية متخيلة؛ حيث ينجح الملك بازوقنام في إحباط محاولة انقلاب، ثم يعيّن ابن عمه كاتانغا قائداً للجيش. وبعد أن يخبره عرّاف بأنه مقدّر له أن يصبح ملكاً، يبدأ طموح كاتانغا في التحول تدريجياً إلى هوس بالسلطة.

وبدافع من زوجته، يقتل الملك ويستولي على العرش، قبل أن يدخل في دوامة من الخوف والشك والخيانة والعنف، ويفقد تدريجياً السيطرة على نفسه وعلى المحيطين به. ويستند الفيلم إلى مأساة «ماكبث» لويليام شكسبير، لكنه ينقل الحكاية إلى عالم أفريقي تتداخل فيه السياسة والطموح والمعتقدات التقليدية والصراع على السلطة.

وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفاز بالجائزة الكبرى في «المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون» الذي يُقام في بوركينا فاسو.

وقال كوياتيه إن اختياره تصوير الفيلم بالأبيض والأسود ارتبط برغبته في الابتعاد عن الواقعية المباشرة، وصناعة فيلم يشبه الحكاية أو الحلم، موضحاً أنه أراد أن تكون القصة «خارج الزمن» و«عالمية»، بدلاً من أن تبدو مرتبطة بفترة تاريخية محددة.

يتابع المخرج رحلة الفيلم بالمهرجانات السينمائية (الشركة المنتجة)

وأضاف: «الأبيض والأسود يمتلك قدرة خاصة على صناعة استعارات مرتبطة بالزمن، وبعض القصص تكون أكثر قوة عندما تُروى بهذه الطريقة، ولذلك وجدت أن هذا الأسلوب البصري هو الأنسب للعالم الذي أردت أن أبنيه».

وأشار المخرج إلى أن الشكل البصري للفيلم لم يكن منفصلاً عن رغبته في خلق عالم يجمع بين الواقع والخيال، موضحاً أنه أراد أن تبدو الأحداث أقرب إلى حكاية أو حلم، لا إلى عمل واقعي تقليدي. ولذلك تعمّد كسر الإحساس بالزمن من خلال الجمع بين عناصر تنتمي إلى فترات مختلفة، مثل الأسلحة التقليدية والبنادق الحديثة، وفي مقدمتها الكلاشنيكوف.

وأوضح أن بعض العناصر التي تبدو في نص شكسبير خيالية أو خارقة للطبيعة يمكن أن تكون، في السياق الأفريقي، جزءاً من الواقع الثقافي والموروث، مشيراً إلى وجود طقوس تقوم على العلاقة بين الإنسان والطبيعة والأشجار والكائنات الحية. وأضاف أن ذلك جعله يشعر بأن بعض أفكار شكسبير تمتلك صدى أفريقياً خاصاً، حتى عندما تبدو في النص الأصلي أقرب إلى الخيال.

وقال كوياتيه إن «السلطة لا تغيّر الإنسان فحسب، بل تكشف أيضاً عن جوانب خفية في شخصيته»، موضحاً أن «السلطة قد تُخرج إلى السطح ما هو كامن في الإنسان، وفي الوقت نفسه تعيد تشكيله تدريجياً، بما قد يجعله شخصاً مختلفاً عما كان عليه قبل امتلاكها. وبالتالي، فإن التعامل معها يتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والوعي؛ لأنها قد تتحول إلى قوة مدمرة عندما يعجز الإنسان عن إدراك تأثيرها فيه أو السيطرة عليها».

ولفت إلى أن هذا التعقيد كان أحد الأسباب التي جعلته يرى في «ماكبث» نصاً مناسباً للحديث عن الإنسان، موضحاً أن «الفيلم لا يريد اختزال القصة في فكرة واحدة أو رسالة سياسية مباشرة؛ لأن النص الشكسبيري واسع ومفتوح ومليء بالاستعارات، ويتناول موضوعات مثل السلطة والحب والحرب والغيرة، وهي قضايا إنسانية معقدة لا يمكن حصرها في تفسير واحد».

الملصق الترويجي للفيلم (الموقع الرسمي للمخرج)

وأضاف أن القصة الأساسية في «كاتانغا» بسيطة في ظاهرها: رجل يقتل الملك كي يأخذ مكانه، ثم يتحول تدريجياً إلى شخص يفقد صوابه. لكن ما يحيط بهذه القصة أكثر تعقيداً، إذ تبرز أسئلة حول أسباب الجريمة.

وتطرق المخرج إلى الصعوبات التي واجهته أثناء صناعة الفيلم، موضحاً أن الجانب العملي من صناعة السينما يرتبط بصورة أساسية بالتمويل، ومشيراً إلى أن العثور على المال اللازم لإنجاز فيلم كما يتخيله المخرج ليس أمراً سهلاً، وأن هذه الصعوبة لا تقتصر على أفريقيا وحدها، بل تمثل مشكلة لصنّاع الأفلام في أنحاء العالم. فالمخرج، إذا لم يكن اسماً كبيراً مثل فيديريكو فيليني، فسيجد صعوبة في الحصول على الحرية الكاملة لتحقيق رؤيته، ولذلك عليه أن يقاتل من أجل إنجاز أفلامه.

وعن رحلة الفيلم بين المهرجانات، قال كوياتيه إن «الهدف الأساسي لأي مخرج هو أن يُعرض فيلمه وأن يلتقي الجمهور»، موضحاً أن صناعة الأفلام بالنسبة إليه مرتبطة برغبة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

وأضاف أنه لا يصنع أفلامه لجمهور محدد، وإنما يريدها أن تخاطب الإنسانية بشكل عام، سواء في اليابان أو الهند أو فرنسا أو بوركينا فاسو أو كوت ديفوار أو بنين، معتبراً أن وصول «كاتانغا: رقصة العقارب» إلى مهرجانات مختلفة حول العالم يحقق جزءاً أساسياً من الهدف الذي صُنع الفيلم من أجله.

وأضاف أن فكرة العالمية لا تعني التخلي عن الخصوصية الأفريقية، بل على العكس، فهو يرى أن الفيلم يمكن أن يكون متجذراً في ثقافته المحلية، وفي الوقت نفسه قادراً على مخاطبة جمهور في أماكن بعيدة.