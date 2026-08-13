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صحتك

ماذا يحدث لجسمك عند تقليل الملح لمدة أسبوع؟

هناك صلة بين الإفراط في تناول الملح وسرطان المعدة وهشاشة العظام والسمنة وحصى الكلى (بيكساباي)
هناك صلة بين الإفراط في تناول الملح وسرطان المعدة وهشاشة العظام والسمنة وحصى الكلى (بيكساباي)
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ماذا يحدث لجسمك عند تقليل الملح لمدة أسبوع؟

هناك صلة بين الإفراط في تناول الملح وسرطان المعدة وهشاشة العظام والسمنة وحصى الكلى (بيكساباي)
هناك صلة بين الإفراط في تناول الملح وسرطان المعدة وهشاشة العظام والسمنة وحصى الكلى (بيكساباي)

يرفع الملح ضغط الدم. يُعد ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) عاملاً رئيسياً في السكتات الدماغية، وفشل القلب، والنوبات القلبية، وهي الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة، كما تزداد الأدلة على وجود صلة بين الإفراط في تناول الملح وسرطان المعدة، وهشاشة العظام، والسمنة، وحصى الكلى، وأمراض الكلى، والخرف الوعائي، واحتباس السوائل. ويمكن للملح أيضاً أن يُفاقم أعراض داء السكري.

ويؤدي تقليل تناول الملح لمدة أسبوع إلى قيام الكليتين بإخراج الماء الزائد المحتبس، مما يُخفض حجم الدم بسرعة. ويؤدي فقدان السوائل هذا إلى انخفاض سريع في ضغط الدم، وتقليل الانتفاخ والغازات، وقد يُسبب عطشاً خفيفاً أو إرهاقاً مؤقتاً ريثما يتكيف الجسم، وفقاً لما ذكره موقع «مبادرة مكافحة الملح» التابع لجامعة كوين ماري في لندن.

قد يكون لدى فئات مختلفة من الناس أسباب مختلفة لمراقبة كمية الملح التي يتناولونها:

ضغط الدم

ضغط الدم هو مقدار الضغط الذي يُمارسه الدم على جدران الأوعية الدموية أثناء ضخه في جميع أنحاء الجسم. بعض العوامل، مثل زيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، خصوصاً النظام الغذائي الغني بالملح، قد ترفع ضغط الدم، مما يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يُعاني ثلث البالغين من ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعرّف بأنه 140/90 ملم، لذلك فالحفاظ على انخفاض استهلاك الملح، ومراقبة النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام، كلها عوامل تُساعد في السيطرة عليه.

السكتة الدماغية:

تحدث السكتة الدماغية عادةً عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يُقلل من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ويؤدي إلى موت الخلايا. هناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية: السكتة الدماغية الإقفارية، التي تحدث عندما ينسد أحد الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية النزفية، التي تحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية وينزف في الدماغ.

تُعد السكتة الدماغية ثالث أكبر سبب للوفاة في كثير من الدول، وسبباً رئيسياً للإعاقة الشديدة لدى البالغين. يُعد ارتفاع ضغط الدم أهم عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية، والملح هو العامل الرئيسي الذي يرفع ضغط الدم، وبالتالي فهو مسؤول عن كثير من هذه السكتات. لا تُعد السكتة الدماغية جزءاً حتمياً من الشيخوخة، ويمكن الوقاية من كثير منها عن طريق ضبط ضغط الدم، من خلال تقليل تناول الملح، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي.

مرض الشريان التاجي

يُستخدم مصطلح مرض الشريان التاجي لوصف ما يحدث عندما يقل أو ينقطع تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى قصور القلب والنوبات القلبية. ويُعدّ ارتفاع ضغط الدم عامل خطر لأمراض القلب التاجية. فهو يُسبب زيادة سُمك جدران الأوعية الدموية، مما يُؤدي إلى تضيّقها وعدم قدرتها على ضخ كمية كافية من الدم إلى القلب. ومع مرور الوقت، قد يُؤدي ذلك إلى تضخم عضلة القلب، مما يُقلل من قدرة القلب على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مُسبباً قصور القلب - حيث لا تصل كمية كافية من الدم إلى الجسم. كما يُمكن أن تُؤدي زيادة سُمك جدران الأوعية الدموية إلى تكوّن جلطات دموية؛ يُمكن لهذه الجلطات أن تسدّ تدفق الدم إلى القلب وتُسبب نوبة قلبية.

بما أن ارتفاع ضغط الدم يُعدّ عامل خطر لأمراض القلب التاجية، وبما أن الملح يرفع ضغط الدم، فإن تقليل تناول الملح، وإنقاص الوزن، وإجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

سرطان المعدة

يزيد النظام الغذائي الغني بالملح من خطر الإصابة بسرطان المعدة. وتعدّ بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori) عامل الخطر الرئيسي لسرطان المعدة، إذ يُمكن أن تُسبب التهاباً في المعدة، والذي بدوره قد يُؤدي إلى قرحة المعدة وسرطان المعدة. لا يُسبب وجود الملوية البوابية في المعدة بالضرورة ضرراً، إلا أن الملح يُمكن أن يُلحق الضرر ببطانة المعدة، مما يجعلها أكثر عرضةً لتأثيرات هذه البكتيريا، كما يُمكن أن يُزيد الملح من نمو البكتيريا ونشاطها، مما يزيد احتمال إحداثها للضرر. الرجال أكثر عرضةً للإصابة من النساء، وهناك عوامل خطر أخرى مهمة لسرطان المعدة مُوضحة في النشرة المعلوماتية.

هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تُسبب ترقق العظام، مما يجعلها هشة وعرضة للكسر. وترجع إلى ضعف صحة العظام.

يُخزّن معظم الكالسيوم في الجسم في العظام. وقد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى فقدان الكالسيوم من العظام ويُطرح في البول، مما يجعلها ضعيفة وسهلة الكسر. كما أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالملح يُسرّع من فقدان الكالسيوم من العظام، مما يُفاقم المشكلة. يُعدّ كبار السن أكثر عرضةً لخطر الإصابة بهشاشة العظام لأن عظامهم تصبح أرقّ بشكل طبيعي مع التقدم في العمر. وتُعدّ النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عُرضةً لخطر ترقق العظام بسبب انخفاض هرمون الإستروجين الذي يحمي صحة العظام عادةً. مع ذلك، يحتاج الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار إلى الاهتمام بصحة عظامهم لتجنب الإصابة بهشاشة العظام لاحقاً.

السمنة

ترتبط السمنة بكثير من الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب التاجية، وانقطاع النفس النومي. لا يُسبب الملح زيادة الوزن بحد ذاته، ولكنه يُشعرك بالعطش، مما يدفعك لشرب مزيد من السوائل. وإذا كانت هذه السوائل مشروبات سكرية، فقد تُسبب زيادة الوزن لاحتوائها على نسبة عالية من الطاقة. تُعد هذه مشكلة كبيرة للأطفال والمراهقين، حيث إن ثلث السوائل التي يشربونها عبارة عن مشروبات غازية سكرية.

حصى الكلى وأمراض الكلى

حصى الكلى مشكلة شائعة، تنتج عن تراكم الكالسيوم في الكلى. يُمكن أن يؤدي كل من الإفراط في تناول الملح وارتفاع ضغط الدم إلى زيادة إفراز الكالسيوم من الكلى في البول، مما يُسبب تراكم الكالسيوم وبالتالي تكوّن حصى الكلى. قد تكون هذه الحصى مؤلمة للغاية، وفي بعض الحالات قد تُؤدي إلى أمراض الكلى.

تتحكم الكلى في توازن السوائل وضغط الدم من خلال تنظيم كمية السوائل المفقودة من الدم إلى البول. يُمكن أن يُؤدي النظام الغذائي الغني بالملح إلى اضطراب وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم، مما يُرهق الكلى ويُؤدي إلى أمراض الكلى. كما يُمكن أن يُؤدي النظام الغذائي الغني بالملح إلى تسريع تفاقم أمراض الكلى الموجودة. ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، أو المعرضين لخطر الإصابة بها نتيجة التهابات المسالك البولية المتكررة أو داء كرون، تقليل استهلاكهم للملح لتجنب تفاقم حالتهم.

الخرف الوعائي

الخرف هو فقدان وظائف الدماغ الذي يؤثر على الذاكرة والتفكير واللغة والحكم والسلوك. يُعدّ الخرف الوعائي أحد أكثر أنواع الخرف شيوعاً. وينتج عن انسداد أحد الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يحدث بعد السكتة الدماغية أو سلسلة من السكتات الدماغية الصغيرة؛ إذ يُصاب حوالي ثلث الأشخاص الذين يُصابون بسكتة دماغية بالخرف الوعائي. يؤدي ارتفاع استهلاك الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وبالتالي خطر الإصابة بالخرف. يُعدّ ضبط ضغط الدم بشكل جيد أمراً بالغ الأهمية للوقاية من السكتات الدماغية، لذا يُنصح بتقليل استهلاك الملح في سن مبكرة، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، كجزء من نظام غذائي وقائي.

احتباس الماء

يؤدي ارتفاع استهلاك الملح إلى احتباس الماء في الجسم، بما يصل إلى 1.5 لتر! قد تستفيد النساء اللواتي يعانين من الانتفاخ من تقليل تناول الملح، والأهم من ذلك، سيستفيد المرضى المصابون بفشل القلب، والمتلازمة الكلوية، وتليف الكبد، بشكل خاص من خفض استهلاك الملح.

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الموز أم العنب... أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة؟

الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)
الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)
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الموز أم العنب... أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة؟

الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)
الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)

قال موقع «فيري ويل هيلث» إن الموز والعنب يُعدان غنيين بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى. وأضاف أن الموز يحتوي على كميات أعلى من البوتاسيوم وفيتامين «ج» والسعرات الحرارية مقارنة بالعنب، إلا أن كل فاكهة تتميز بتركيبة مختلفة من مضادات الأكسدة.

وأوضح أن مضادات الأكسدة هي مواد توجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك الموز والعنب.

وتعمل هذه المواد على تحييد الجزيئات الضارة المعروفة بـ«الجذور الحرة»، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في حدوث الالتهابات والسرطان والأمراض المزمنة، وتتمتع العديد من الفيتامينات وبعض المعادن بخصائص مضادة للأكسدة.

العنب الأحمر والأخضر يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة (بكسلز)

وتحتوي الأنواع المختلفة من العنب على تركيبات متفاوتة من مضادات الأكسدة، كما يختلف المحتوى من مضادات الأكسدة في الموز باختلاف درجات نضجه.

ويُنصح بالحصول على مضادات الأكسدة من خلال نظامك الغذائي عبر تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الكاملة.

ورغم إمكانية المقارنة بين الموز والعنب من حيث محتواهما من مضادات أكسدة محددة، فإن الأهم هو تنويع النظام الغذائي والحصول على هذه المواد من الأطعمة الكاملة.

ويوفر كل من العنب والموز البوتاسيوم للجسم، وهو معدن مهم يؤدي وظائف متعددة؛ إذ يحتوي الموز على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في العنب لكل كوب.

ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تتعرض للضرر نتيجة تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم إذا كنت تتمتع بصحة جيدة. ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل صحية معينة تمنع جسمك من موازنة مستويات المعادن، فيجب عليك توخي الحذر بشأن كمية البوتاسيوم التي تتناولها.

وقد تحتاج إلى مراقبة وتحديد كمية البوتاسيوم التي تتناولها إذا كنت تعاني من أمراض الكلى وفرط نشاط الغدة الجار درقية والسكري وفشل القلب وأمراض الكبد وأمراض الغدة الكظرية.

وإذا كانت لديك شكوك أو أسئلة حول المخاطر الصحية الخاصة بك، فاستشر الطبيب؛ إذ يمكنه مراجعة فحوصات الدم وتاريخك الصحي وتقديم توصيات مخصصة لحالتك.

ولفت الموقع إلى أن كلاً من العنب والموز يُعدان مصدرين للسعرات الحرارية حيث يستخدم جسمك السعرات الحرارية للحصول على الطاقة، ويخزن الفائض منها على شكل دهون.

وتأتي السعرات الحرارية في كلتا الفاكهتين بشكل أساسي من الكربوهيدرات، مع كمية قليلة من البروتين، ونسبة ضئيلة جداً من الدهون.

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درجة حرارة غرفة النوم قد تؤثر على الوزن!

تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)
تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)
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درجة حرارة غرفة النوم قد تؤثر على الوزن!

تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)
تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)

وجدت العديد من الدراسات أن الحرمان من النوم (أي عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم)، أو النوم المضطرب، يرتبطان بزيادة الوزن، بسبب تأثير النوم على تنظيم الشهية، والطاقة.

تقول اختصاصية علم نفس النوم ميشيل دريروب إنه كقاعدة عامة يجب ضبط درجة حرارة غرفة النوم على 15 إلى 19 درجة مئوية، وأن تنظر إلى غرفة نومك على أنها «كهفك. يجب أن تكون باردة، ومظلمة، وهادئة لتعزيز نومك».

كيف تؤثر درجة الحرارة على النوم؟

جميعنا جربنا شعور الحصول على نوم مضطرب. نستيقظ في اليوم التالي ونحن نشعر بالخمول، وسوء المزاج، نتحرك ببطء، ونتطلع إلى اللحظة التي نغمض فيها أعيننا مجدداً لنحصل على قسط من الراحة.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في مشكلات النوم، أحدها هو درجة الحرارة، وفقاً لموقع «كليفلاند كلينك».

تشير دريروب إلى أنه «إذا أصبحت غرفة نومك ساخنة أو باردة بشكل غير مريح، فمن المرجح أن تستيقظ».

وأضافت: «لكن لماذا يحدث ذلك؟ تشير إحدى الدراسات إلى أن التعرض المفرط للحرارة أو البرودة يرتبط مباشرة بزيادة الاستيقاظ، وانخفاض نوم حركة العين السريعة (وهي المرحلة التي يحلم فيها الشخص). ويعد تنظيم الحرارة أمراً بالغ الأهمية للبقاء في مراحل النوم الترميمي، والموجات البطيئة، فهذه هي المراحل التي نحصل فيها على أكبر قدر من الراحة».

النوم في درجة حرارة مرتفعة

عندما ننام، تنخفض درجة حرارة جسمنا الأساسية كجزء من عملية بدء النوم، لذا قد تشعر بالرغبة في الدفء للشعور بالراحة تحت الأغطية. لكن إذا كانت درجة حرارة غرفة نومك مرتفعة جداً أو رطبة، فمن المرجح أن تعاني من مزيد من الأرق، وصعوبة أكبر في النوم، أو الاستمرار في النوم.

وأوضحت دريروب: «الحرارة عائق كبير لحركة العين السريعة خلال النوم». مع ارتفاع حرارة الغرفة، سترتفع درجة حرارة جسمك أيضاً، مما يؤدي إلى إبطال عملية بدء النوم بالكامل.

إذا كانت درجة حرارة غرفة نومك أعلى من 21 درجة مئوية، فهذا يعني أنها مرتفعة.

النوم في درجة حرارة منخفضة

على الجانب الآخر، فإن النوم في درجة حرارة منخفضة جداً له أيضاً سلبياته. قد لا يؤثر على دورات نومك بشكل جذري مثل النوم في درجة حرارة مرتفعة، لكنه قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

وترى دريروب أنه «عندما نشعر بالبرودة، يدخل جسمنا في حالة تأهب قصوى لمحاولة تدفئتنا مرة أخرى». وتضيف أن الأوعية الدموية تنقبض، ويصبح التنفس سطحياً، مما يضع ضغطاً إضافياً على جهاز القلب والأوعية الدموية لإعادة تنظيم درجة حرارة الجسم.

إذا كانت درجة حرارة غرفة نومك أقل من 15 درجة مئوية، فهذا يعني أنها منخفضة جداً.

كيف تحافظ على درجة حرارة غرفة النوم المثالية؟

اتبع هذه النصائح للحصول على ليلة نوم هانئة: احتفظ بمروحة أو تكييف في غرفتك، بحيث إذا شعرت بارتفاع الحرارة، يكون من السهل تبريد بقية الغرفة. وتجنب تناول الكافيين أو الأطعمة الغنية بالسكر (التي يمكن أن تزيد من درجة حرارة جسمك).

ما الرابط بين جودة النوم وإنقاص الوزن؟

تشير الأبحاث إلى أن الحصول على مزيد من النوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. أولئك الذين يحصلون على نوم أطول وبجودة أفضل يميلون إلى فقدان وزن أكبر، بينما يمكن أن يزيد النوم غير الكافي أو المتقطع من الشعور بالجوع.

قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى إضعاف تأثير خفض السعرات الحرارية. الأشخاص الذين لم يناموا جيداً وتناولوا سعرات حرارية أقل حققوا نجاحاً أقل في فقدان الوزن، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تحسين جودة النوم

تؤثر جودة النوم الجيدة بشكل كبير على حرق السعرات الحرارية. فالنوم غير الكافي أو المتقطع يمكن أن يعيق كيفية استخدام جسمك للطعام للحصول على الطاقة، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

يرتبط النوم بمقاومة الأنسولين (حيث لا تستجيب الخلايا للإنسولين لامتصاص الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم)، وقد يكون هذا مقدمة لحالة مقدمات السكري (وهي أن تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بما يكفي لتكون أعلى من الطبيعي، ولكن ليست مرتفعة بما يكفي لتعتبر داء السكري من النوع الثاني).

قد يساعد النوم الجيد في دعم كل من عملية التمثيل الغذائي (الأيض) والميكروبيوم الصحي في الأمعاء (مجتمع الميكروبات في الأمعاء التي تساعد في الهضم).

قد تعني ليلة من عدم النوم حرق المزيد من السعرات الحرارية في ذلك اليوم بالذات. لكن الحرمان المزمن من النوم يؤثر على العديد من وظائف الجسم، وقد يؤدي إلى زيادة غير مقصودة في الوزن. وإذا كنت تحاول أيضاً إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية اليومية، فإن قلة النوم قد تؤدي حتى إلى فقدان دهون أقل.

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ما تأثير توقيت ممارسة الرياضة على جودة النوم؟

ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)
ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)
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ما تأثير توقيت ممارسة الرياضة على جودة النوم؟

ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)
ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)

تُظهر الأبحاث أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أعمق، بينما يمكن أن يؤدي النوم الأفضل إلى تمارين أكثر فاعلية. وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع غالباً ما يشهد تعارضاً بين الاثنين.

لسنواتٍ قال خبراء النوم إن أداء التمارين الرياضية قبل النوم لتجنب الاستيقاظ المبكر خطوة محفوفة بالمخاطر؛ لأن التمرين الشاق يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى جانب معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويطلق الأدرينالين مع تثبيط إنتاج هرمون النوم «الميلاتونين» وكلها تغيرات قد تُبقيك مستيقظاً تماماً وغير قادر على النوم، وفقاً لمجلة «تايم».

لا تدع التمرين المتأخر يعطل نومك

إذا كان الوقت الوحيد المتاح لك لممارسة الرياضة هو قبل النوم بفترة قصيرة، فلا تفترض أن نومك محكوم عليه بالفشل. تقول إميلي كابوديلوبو، نائبة رئيس وحدة البحوث والخوارزميات والبيانات بشركة «هوب» المتخصصة في تكنولوجيا اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء: «تأثير التمرين المزعج للنوم ليس كأنك (لن تحصل على نوم على الإطلاق)، بل هو أشبه بـ(نومك يصبح أقل كفاءة بقليل)».

وتشير كابوديلوبو إلى التفكير في تمرين مسائي شاق بوصفه يضعك على مسار نحو نوم مضطرب، لكن هناك الكثير مما يمكنك فعله لتغيير هذا المسار.

وتنصح طبيبة النوم شيري ماه، التي تُدرب رياضيين محترفين غالباً ما يضطرون لخوض مباريات مسائية، بممارسة تمارين التنفس بعد المباريات؛ لأنها تُنشط الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن «الراحة والهضم»، والذي يهيئ الجسم للنوم. كما تُوصي بتطوير روتين استرخاء مسائيّ يتضمن أنشطة مثل اليوغا الخفيفة، أو قراءة كتاب، أو كتابة اليوميات، مع خفض الإضاءة وتجنب الشاشات والأنشطة المحفزة الأخرى.

وتشير كابوديلوبو إلى أنه حتى لو أدى شيء مثل التأمل لمدة 10 دقائق إلى تأخير موعد النوم، فإن تهيئة الجسم لحالة من الهدوء يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع بمجرد أن تستلقي بين الأغطية.

كما يمكن أن تكون وجبة ما بعد التمرين الصحية فكرة جيدة. إذا أحرقت كمية كبيرة من الغلوكوز لدرجة أنك تصبح في حالة من نقص الكربوهيدرات، ثم لم تعوّض الوقود، فسيضطر جسمك إلى الاستعانة بمخازن الدهون للحفاظ على نسبة السكر في الدم طوال الليل.

وتشير دراسة صغيرة، نُشرت في مجلة «طب الرياضة»، إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم ممارسة التمارين المسائية ما داموا قد تجنبوا النشاط العنيف قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.

ودرس الباحثون، وفقاً لموقع جامعة «هارفارد»، 23 دراسة قيّمت بدء النوم وجودته لدى بالغين أصحّاء أدّوا جلسة واحدة من التمارين المسائية، مقارنة ببالغين مماثلين لم يؤدّوها، ووجدوا أن التمارين المسائية لم تؤثر سلباً على النوم، بل بدت كأنها تساعد الأشخاص على النوم بشكل أسرع، وقضاء وقت أطول في النوم العميق. ومع ذلك فإن الذين مارسوا تمارين عالية الكثافة قبل أقل من ساعة من موعد النوم، استغرقوا وقتاً أطول للنوم، وكانت جودة نومهم أسوأ.

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