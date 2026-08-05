ماذا يحدث لصحة القلب عند تناول الخبز بانتظام؟

يمكن أن يكون الخبز جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، خاصة إذا تم اختيار خبز الحبوب الكاملة أو خبز العجين المخمر (Sourdough). فالحبوب الكاملة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد خبز العجين المخمر في خفض ضغط الدم.

خبز الحبوب الكاملة هو الأفضل لصحة القلب

قد يؤدي تناول خبز الحبوب الكاملة إلى خفض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الحبوب الكاملة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

ويُعد تناول الحبوب الكاملة أحد المبادئ الأساسية للنظام الغذائي الصحي للقلب، وتشمل فوائده:

- الألياف: تحتوي الحبوب الكاملة على كمية أكبر من الألياف مقارنة بالحبوب المكررة. وتُعد الألياف عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة القلب، لأنها تساعد على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بـ«الكوليسترول الضار»، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الحفاظ على الوزن: يمكن أن يساعد خبز الحبوب الكاملة في الحفاظ على وزن صحي، إذ تمنح الألياف شعوراً بالشبع لفترة أطول. وتُعد زيادة الوزن عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، حتى في غياب عوامل الخطر الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول. كما أن زيادة الوزن قد تزيد أيضاً من احتمالات الإصابة بهذه الحالات، ما يضاعف تأثيرها السلبي على صحة القلب.

خبز العجين المخمر قد يساعد في خفض ضغط الدم

قد يكون لخبز العجين المخمر، الذي يُصنع باستخدام التخمير الطبيعي، تأثير إيجابي في صحة القلب من خلال المساعدة على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات. ومع ذلك، فإن الأبحاث حول فوائده لا تزال أقل تفصيلاً من الدراسات المتعلقة بفوائد الحبوب الكاملة.

أظهرت دراسة صغيرة، شملت 31 شخصاً، أن استبدال الخبز التقليدي بخبز العجين المخمر لمدة شهرين أدى إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم.

وأظهرت دراسات مخبرية أن خبز العجين المخمر يحتوي على ببتيدات تعيق عمل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE). ويؤدي هذا الإنزيم إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم. وتجدر الإشارة إلى أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) تُستخدم على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، لم تثبت الأبحاث أن تناول خبز العجين المخمر وحده يكفي لتثبيط هذا الإنزيم.

وقد يساعد خبز العجين المخمر أيضاً في مكافحة الالتهابات. ففي عام 2025، صنّفت الكلية الأميركية لأمراض القلب الالتهاب على أنه أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بمستوى مماثل للخطر الذي يشكله ارتفاع الكوليسترول.

الخبز الأبيض مقبول ضمن نظام غذائي صحي للقلب

يُعد تناول خبز الحبوب الكاملة الخيار الأكثر صحة على نطاق واسع. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الخبز الأبيض، المصنوع من الحبوب المكررة، ليس بالضرورة غير صحي.

فقد أظهر تحليل علمي واسع أن تناول ما يصل إلى 6 حصص يومياً من الحبوب المكررة، بما في ذلك الخبز الأبيض، لم يرتبط بزيادة خطر الوفاة أو الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية.

ورغم أن الفوائد الصحية للحبوب الكاملة لا جدال فيها، فلا توجد أدلة تثبت أن تناول الخبز الأبيض من حين إلى آخر يسبب آثاراً صحية سلبية.

ما تضعه على الخبز لا يقل أهمية عن الخبز نفسه

نادراً ما يُؤكل الخبز بمفرده، لذلك من المهم الانتباه إلى الإضافات التي توضع عليه ومدى تأثيرها في صحة القلب. وقد يكون جزء من السمعة الصحية السيئة للخبز ناتجاً عن اقترانه بأطعمة عالية الخطورة، مثل:

اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم الباردة (Deli meats) والنقانق، التي ترتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزبدة، وهي من أكثر المرافقين شيوعاً للخبز، وقد تؤثر سلباً في صحة القلب بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة.

في المقابل، يمكن جعل الخبز أكثر فائدة للقلب من خلال اختيار إضافات صحية، مثل:

غمس الخبز في زيت الزيتون، وهو مصدر غني بالدهون غير المشبعة المفيدة للقلب.

إضافة الأسماك المدخنة أو المعلبة، مثل السلمون أو الأنشوفة، التي تُعد من الخيارات الصحية للقلب.