العشاء المتأخر... هل يهدد صحة قلبك؟

لا تقتصر صحة القلب على نوعية الطعام الذي نتناوله فحسب، بل تمتد أيضاً إلى توقيت تناوله. فقد باتت الأدلة العلمية تشير إلى أن الساعة البيولوجية للجسم تؤدي دوراً محورياً في تنظيم عمليات الأيض والاستفادة من الغذاء، وأن تناول الوجبات في أوقات تتوافق مع هذا الإيقاع الطبيعي قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وفي المقابل، قد يؤدي تأخير الوجبات، ولا سيما وجبة العشاء، إلى اضطراب العمليات الأيضية، وزيادة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

تناول الطعام ليلاً يزيد عوامل الخطر

أظهرت دراسات علمية أن مواءمة أوقات الوجبات مع الساعة البيولوجية للجسم تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وأوضح الدكتور أجيل واهيو ويكاكسونو، الحاصل على ماجستير في العلوم الطبية الحيوية والمحاضر في كلية الطب بجامعة IPB في إندونيسيا، أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، أو خلال الفترة التي يستعد فيها الجسم للراحة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الإنسولين، إلى جانب اضطرابات أيضية أخرى قد تمهد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف أن الدراسات أثبتت أن تناول الطعام في وقت مبكر، ولا سيما وجبة إفطار صحية صباحاً، مع تناول وجبة العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً، يسهم في تحسين كفاءة عمليات التمثيل الغذائي، وخفض ضغط الدم ومستويات الكولسترول، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب.

كما أشار إلى نتائج دراسة واسعة النطاق أجرتها شبكة NutriNet-Santé، والتي بينت أن الأشخاص الذين يتناولون أول وجبة لهم بعد الساعة التاسعة صباحاً، وآخر وجبة بعد الساعة التاسعة مساءً، يكونون أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وفي المقابل، تبين أن إطالة فترة الصيام الليلي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أهمية الإفطار وتوقيت العشاء

لا يقتصر تأثير توقيت الطعام على وجبة العشاء وحدها، بل يمتد أيضاً إلى وجبة الإفطار. فقد أظهرت مراجعة منهجية شملت ما يقارب 200 ألف شخص في الولايات المتحدة واليابان أن إهمال وجبة الإفطار يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 21 في المائة، كما يرفع معدل الوفيات بنسبة 32 في المائة.

وأكد الدكتور ويكاكسونو أن إهمال وجبة الإفطار قد يؤدي إلى زيادة الوزن، واضطرابات في ضغط الدم، ومشكلات أيضية تحفز الإصابة بأمراض القلب، مشيراً إلى أن عدم انتظام مواعيد تناول الطعام، خصوصاً إذا تسبب في اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، قد يفاقم الحالة الأيضية بصورة عامة.

ومن جانبها، تشير جمعية القلب الأميركية إلى أن تناول الطعام قبل النوم بأقل من ساعتين يزيد خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي. كما توضح الدراسات التجريبية أن استهلاك الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في ساعات الصباح أكثر فائدة للصحة من تناول وجبات كبيرة في المساء.

وأوضح ويكاكسونو أن هذا النمط الغذائي يحسن حساسية الإنسولين، ويخفض مستويات السكر والدهون الثلاثية في الدم، ويحد من الالتهابات. وأضاف أن تناول الوجبات حتى الساعة السادسة مساءً قد يساعد أيضاً في خفض وزن الجسم وتقليل مؤشرات الالتهاب.

لماذا يُعد العشاء المبكر أفضل لصحة القلب؟

تشير الدراسات إلى أن تجنب تناول وجبة دسمة خلال السهر، ولا سيما لدى العاملين في المناوبات الليلية أو الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، قد يحد من ارتفاع ضغط الدم، ويخفف الإجهاد الواقع على الجهاز العصبي المنظم لعمل القلب، كما يقلل خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث وسترن أن أحد أنماط الصيام المتقطع، والمعروف بالأكل المقيَّد زمنياً (TRE)، والمتمثل في إطالة فترة الصيام الليلي بحيث تكون آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، قد يدعم صحة القلب بآليات تتجاوز مجرد المساعدة على فقدان الوزن.

وتتوافق هذه النتائج مع التغيرات الفسيولوجية الطبيعية التي يشهدها الجسم مع حلول المساء. فالساعتان أو الثلاث ساعات التي تسبق النوم تمثلان مرحلة مهمة يبدأ خلالها الجسم بالاستعداد للراحة، إذ ترتفع مستويات هرمون الميلاتونين بصورة طبيعية. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الطعام خلال هذه الفترة، عندما تكون مستويات الميلاتونين مرتفعة، يضعف كفاءة عمليات التمثيل الغذائي، ما يعني أن تناول وجبات متأخرة ليلاً يتعارض مع الإيقاع الطبيعي للجسم، ويؤثر سلباً في صحة القلب على المدى الطويل.