نجوم وجماهير ميلان يودعون فرانكو باريزي

تجمع آلاف الأشخاص في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، لحضور جنازة المدافع الأسطوري فرانكو باريزي.

وتوفي باريزي عن عمر 66 عاماً، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر باريزي أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم، وقد قاد ميلان لمدة 15 موسماً، شارك خلالها في 719 مباراة وسجل 33 هدفاً.

وتوج باريزي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع بـ18 لقباً مع ميلان، بواقع ستة ألقاب في الدوري الإيطالي، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس العالم للأندية.

لاعبا ميلان الإيطالي السابقان روبرتو دونادوني وماركو فان باستن يحملان نعش فرانكو باريزي (رويترز)

وقام باريزي بتمثيل المنتخب الإيطالي في 81 مباراة دولية، وكان ضمن قائمة الفريق التي توجت بكأس العالم عام 1982 في إسبانيا، كما تولى شارة قيادة الفريق الأزرق في نهائي مونديال عام 1994 بالولايات المتحدة، الذي خسرته إيطاليا أمام البرازيل بركلات الترجيح.

وتم تعيين باريزي رئيساً فخرياً لميلان عام 2020، وتم سحب قميصه رقم 6 بعد اعتزاله اللعب.

وأقيمت مراسم الجنازة في كاتدرائية سانت أمبروجيو، وحضرها أساطير النادي، بمن فيهم باولو مالديني، وماركو فان باستن، وكلارنس سيدورف، وروبرتو باجيو، وأليساندرو كوستاكورتا.

ويتواجد فريق ميلان حالياً في أستراليا في جولة تحضيرية للموسم الجديد، لكن بعض لاعبي الفريق الأول غير المشاركين حرصوا على حضور الجنازة، بمن فيهم المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيتش.