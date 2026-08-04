نسوكي يرحل عن سان جيرمان للانضمام إلى دينامو زغرب

ذكر تقرير إعلامي أن نواه نسوكي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يستعد لغلق صفحته مع النادي.

ومن المنتظر أن ينضم نسوكي (19 عاماً)، الذي شارك في مباراتين فقط في الموسم الماضي، إلى دينامو زغرب، بطل الدوري الكرواتي، حيث سيحاول مواصلة التطور مع الحصول على وقت أكثر للعب.

وذكرت صحيفة «لو بارسيان» أنه تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ بين جميع أطراف.

ووافق سان جيرمان على رحيل المهاجم الشاب، الذي سيدخل عامه الأخير في العقد، مع الحصول على 50 في المائة من قيمة انتقاله لأي نادٍ آخر.

ويُتوقع أن يسافر نسوكي إلى كرواتيا في الأيام المقبلة من أجل إتمام الانتقال.