«سابك» تبيع أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأميركتين وأوروبا بـ450 مليون دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) استكمال التخارج من أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأميركتين وأوروبا، وبيعها إلى شركة «موتارس إس إي آند كو» مقابل 450 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي في مجلس إدارة «سابك»، الدكتور فيصل الفقير، إن «تحسين محفظة الأعمال يمثل أولوية رئيسة للشركة»، موضحاً أن التخارج يأتي ضمن جهود تعزيز التركيز الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي للأصول، بما يدعم تحقيق ربحية مستدامة، ونمواً طويل الأمد، وتعظيم العوائد للمساهمين.

ويأتي استكمال الصفقة ضمن استراتيجية «سابك» لتحسين محفظة أعمالها، من خلال التخارج من الأصول ذات الأداء المالي المتدني هيكلياً، وخفض الخسائر النقدية، وتعزيز العائد على رأس المال المستثمر.

وسجلت الأعمال التي تم التخارج منها خسائر تشغيلية بلغت نحو 1.9 مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، ونحو 648 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026.

وأوضحت «سابك» أن فصل هذه الأعمال أسهم في تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والزكاة والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنحو 130 إلى 140 نقطة أساس.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بخدمة عملائها عالمياً، بالاعتماد على قدراتها التقنية والابتكارية، مشيرة إلى أن الإعلان يأتي بعد الكشف في يناير (كانون الثاني) 2026 عن خطتها للتخارج من هذه الأعمال؛ حيث خضعت الصفقة منذ ذلك الوقت لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية اللازمة.