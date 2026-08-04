عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
الاقتصاد

«سابك» تبيع أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأميركتين وأوروبا بـ450 مليون دولار

موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT
TT

«سابك» تبيع أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأميركتين وأوروبا بـ450 مليون دولار

موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) استكمال التخارج من أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأميركتين وأوروبا، وبيعها إلى شركة «موتارس إس إي آند كو» مقابل 450 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي في مجلس إدارة «سابك»، الدكتور فيصل الفقير، إن «تحسين محفظة الأعمال يمثل أولوية رئيسة للشركة»، موضحاً أن التخارج يأتي ضمن جهود تعزيز التركيز الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي للأصول، بما يدعم تحقيق ربحية مستدامة، ونمواً طويل الأمد، وتعظيم العوائد للمساهمين.

ويأتي استكمال الصفقة ضمن استراتيجية «سابك» لتحسين محفظة أعمالها، من خلال التخارج من الأصول ذات الأداء المالي المتدني هيكلياً، وخفض الخسائر النقدية، وتعزيز العائد على رأس المال المستثمر.

وسجلت الأعمال التي تم التخارج منها خسائر تشغيلية بلغت نحو 1.9 مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، ونحو 648 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026.

وأوضحت «سابك» أن فصل هذه الأعمال أسهم في تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والزكاة والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنحو 130 إلى 140 نقطة أساس.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بخدمة عملائها عالمياً، بالاعتماد على قدراتها التقنية والابتكارية، مشيرة إلى أن الإعلان يأتي بعد الكشف في يناير (كانون الثاني) 2026 عن خطتها للتخارج من هذه الأعمال؛ حيث خضعت الصفقة منذ ذلك الوقت لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية اللازمة.

مواضيع
استثمار السوق المالية السعودية أسواق السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر: تحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال يوليو

الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر: تحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال يوليو

أظهر استطلاع لقطاع الأعمال، الثلاثاء، أنَّ أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تحسنًا في يوليو (تموز)، على الرغم من بقاء ظروف التشغيل بقوة في نطاق الانكماش.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شاشة في قاعة التداول ببنك هانا تعرض قفزة مؤشر «كوسبي» بدعم من مكاسب أسهم شركات الرقائق (إ.ب.أ)
الاقتصاد

هل كان انهيار الأسهم الكورية أزمة أرباح أم مجرد فقاعة رافعة مالية؟

تراجع المستثمرون العالميون عن الأسهم الكورية الجنوبية خلال موجة التقلبات الحادة التي شهدها يوليو لكنهم حافظوا على ثقتهم في شركات تصنيع الرقائق الكبرى

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - نيويورك )
الاقتصاد مخاوف من اتساع تقلبات أسواق الأسهم والسندات في الفترة المقبلة بعد إبقاء «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير (رويترز)
الاقتصاد

«تثبيت متشدد» لـ«الفيدرالي» يربك الأسواق ويضع وارش أمام معضلة التضخم

خاب أمل المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات أكثر وضوحاً من «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما أرسل البنك المركزي رسائل متباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون بقصر الرئاسة في أنقرة (الرئاسة التركية)
شؤون إقليمية

إردوغان: تركيا ترغب بالمشاركة في مبادرات تضمن سيادة لبنان

تصدرت العلاقات بين تركيا ولبنان وتعزيزها في مختلف المجالات مباحثات الرئيسين؛ التركي رجب طيب إردوغان، واللبناني العماد جوزيف عون، في أنقرة، الخميس.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عامل بناء يباشر مهامه في أحد مواقع الإنشاءات في بوسطن (أ.ب)
الاقتصاد

النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ إلى 1.5 % في الربع الثاني

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام متأثراً باتساع العجز التجاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)