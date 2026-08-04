المشارِكات في سباق فرنسا للدراجات يخضعن لفحوصات إضافية

سوف تخضع المتسابقات في سباق فرنسا للدراجات للسيدات (تور دي فرانس) لفحوصات إضافية للملابس قبل مرحلة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مزاعم بأن بعضهن قد يستخدمن حشوات إضافية في حمالات الصدر لتحسين انسيابية الهواء.

وأكد بيان صادر عن منظمي السباق إجراء هذه الفحوصات، بعد أن أفادت صحيفة «ويلرفليتس» الهولندية بأن بعض الفرق أعربت عن مخاوفها من أن حمالات الصدر المبطنة قد تعوق انسيابية الهواء حول الجسم خلال المرحلة الرابعة، وهي مرحلة ضد الساعة.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «يجب على المتسابقات الخضوع للفحوصات النهائية قبل السباق (الدراجات والملابس) في موعد لا يتجاوز 10 دقائق قبل موعد انطلاقهن».

وأضاف البيان: «سيتم إيلاء اهتمام خاص للالتزام بلوائح الاتحاد الدولي للدراجات، بما في ذلك العناصر غير الأساسية والملابس أو غيرها من الأدوات/الإكسسوارات التي ترتديها المتسابقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخوذات والنظارات والأحذية وأجهزة الاتصال في أثناء السباق) التي قد تؤثر في بنية جسم المتسابقات».

ويعرِّف الاتحاد الدولي للدراجات العناصر غير الأساسية بأنها «أي عنصر لا يقتصر غرضه على الملابس أو الحماية، أو ليس ضرورياً تماماً لأداء وظيفة الملابس أو أي قطعة أو ملحق آخر».

يقام سباق ضد الساعة، الثلاثاء، وهو سباق متواصل لمسافة 21 كيلومتراً بين جيفري - شامبيرتان وديجون.

وسوف تنطلق النرويجية سيغريد هوغسيه، متسابقة فريق أونو-إكس موبيليتي، بالقميص الأصفر بعد فوزها بالمرحلة الثالثة، الاثنين.