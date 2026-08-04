بوفون يتساءل عن سبب تجاهل كونتي في عملية اختيار مدرب منتخب إيطاليا

أبدى أسطورة حراسة المرمى الإيطالي، جيانلويغي بوفون، رأياً متزناً حول الاضطرابات التي تحيط بمنتخب بلاده لكرة القدم، رافضاً التعليق على ما إذا كان المنتخب الأزرق أضاع فرصةً ثمينةً، بينما تساءل عن منطق اختيار مدرب الفريق.

وفي حديثه مع شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، استذكر بوفون، الذي كان يشغل سابقاً رئيس الوفد الإيطالي، أسابيع مضطربة طالت مستقبله لفترة وجيزة، فقد حاول باولو مالديني وليوناردو، اللذان تمَّ تعيينهما لإصلاح الاتحاد قبل رحيلهما المفاجئ، إقناعه بالعدول عن قراره.

وشكر بوفون مالديني وليناردو وكذلك جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على دعمهم له، حيث قال: «لقد وضعوني في موقف صعب للغاية بسبب القرار الرسمي الذي اتخذته، لكنني كنت أريد التَّمسُّك بما كنت أشعر به وما احتجت إليه».

وتحلى بوفون بالموضوعية عندما سئل عمّا إذا كانت كرة القدم الإيطالية قد أهدرت فرصةً ثمينةً بعد رفض الإسباني جوسيب غوارديولا تدريب منتخب إيطاليا، وكذلك قضية أندريا بيرلو، ورحيل مالديني وليوناردو.

وقال بوفون: «لا أعرف إن كانت فرصة قد ضاعت، فالأمر يعتمد على الهدف، لذا لن يعرف أحد على وجه اليقين. لا جدال في قيمة مالديني وليوناردو ومكانتهما الرفيعة، فهما شخصيتان بارزتان. وينطبق الأمر نفسه على كلاوديو رانييري (المدير التقني الجديد للاتحاد) ومدرب مثل روبرتو مانشيني».

وكان بوفون أكثر وضوحاً بشأن سبب عدم اعتبار أنطونيو كونتي منافساً جدياً لتدريب منتخب إيطاليا، حيث قال: «لم أسأل نفسي لماذا لم يؤخذ في الاعتبار، من الواضح أن كونتي لم يكن الخيار الأول لمَن اتخذوا القرار».

وتابع: «هناك أيضاً مسألة الميزانية، ولكن يبدو أنَّ غوارديولا كان بإمكانه بذل المزيد والتضحية لتدريب الفريق. يجب أن تُجرى التقييمات بناء على الموارد المتاحة».

وبالحديث عن بحث يوفنتوس عن حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أعرب بوفون عن ثقته التامة في الحارس جولييلمو فيكاريو. وشدَّد بوفون: «لقد كان معنا في المنتخب الوطني لـ3 أو 4 سنوات، وفاز بالدوري الأوروبي مع توتنهام هوتسبير، ولعب فترةً مهمةً في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه يقدِّم ضمانات كافية».

واختتم بوفون تصريحاته بخصوص زيون سوزوكي، حيث كان متحفظاً ودبلوماسياً، حيث قال: «هناك فارق في السن، واختلافات أخرى أعرفها، لكنني لا أعتقد أنه من الصواب ذكرها علناً».