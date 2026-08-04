إيتوما وهرغوفيتش سينافسان على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة

أعلن منظِّمون، اليوم (الثلاثاء)، أنَّ مباراة الوزن الثقيل بين البريطاني موسى إيتوما والكرواتي ​فيليب هرغوفيتش المقررة في لندن يوم 29 أغسطس (آب) الحالي ستكون للحصول على اللقب الشاغر في الاتحاد الدولي للملاكمة.

وتخلى الأوكراني أولكسندر أوسيك عن اللقب في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت شركة «كوينزبري بروموشنز» للترويج لمباريات الملاكمة على منصة «إكس»: «زادت أهمية ‌مواجهة إيتاوما ‌وهرغوفيتش. مع المنافسة على لقب ​بطولة ‌العالم ⁠للوزن ​الثقيل للاتحاد ⁠الدولي للملاكمة، سيُتوَّج ملك جديد في لندن يوم 29 أغسطس».

ويتمتع إيتوما (21 عاماً) بسجل خالٍ من الهزائم، حيث حقَّق 12 فوزاً بالضربة القاضية بين 14 انتصارا.

أما هرغوفيتش (34 عاماً) الحائز الميدالية ⁠البرونزية في «أولمبياد 2016»، فحقَّق ‌20 فوزاً مقابل هزيمة ‌واحدة فقط.

وقال مروج المباريات ​فرانك وارن ‌لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إنَّ الكوبي فرانك سانشيز، ‌المتحدي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة وافق على التنحي جانباً ومواجهة الفائز في مباراة إيتوما وهرغوفيتش في قاعة (أو 2 أرينا)».

وأضاف: «دفعنا مبلغاً ‌من المال إلى (سانشيز). وقلنا له (أياً كان الفائز في المباراة، فلن ⁠تخسر ⁠شيئاً وستحصل على فرصة خوض مباراة على اللقب ضد الفائز'».

وتابع وارن أنَّه في حال فوز إيتوما على هرغوفيتش ثم على سانشيز، فقد نشهد معركةً مزدوجةً بريطانيةً خالصةً على اللقب عام 2027 مع بطل منظمة الملاكمة العالمية دانيال دوبوا أو المتحدي فابيو واردلي، عقب إعادة المباراة بين الاثنين.

والروسي مراد غاسييف ​يحمل لقب ​«رابطة الملاكمة العالمية»، بينما يحمل الألماني أجيت كابايل لقب «مجلس الملاكمة العالمي».