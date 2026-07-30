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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الدولي للملاكمة يرفع كل القيود المفروضة على الرياضيين الروس

الاتحاد الدولي للملاكمة يرفع كل القيود المفروضة على الرياضيين الروس (شعار الاتحاد)
الاتحاد الدولي للملاكمة يرفع كل القيود المفروضة على الرياضيين الروس (شعار الاتحاد)
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الاتحاد الدولي للملاكمة يرفع كل القيود المفروضة على الرياضيين الروس

الاتحاد الدولي للملاكمة يرفع كل القيود المفروضة على الرياضيين الروس (شعار الاتحاد)
الاتحاد الدولي للملاكمة يرفع كل القيود المفروضة على الرياضيين الروس (شعار الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الخميس إلغاء ​القيود المفروضة على الرياضيين الروس والسماح لهم بالمشاركة تحت علم بلادهم في منافساته. وأقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد هذا القرار خلال اجتماع ناقش أيضاً توزيع ‌البطولات الدولية ‌الكبرى للدورة ​2027-2029، ‌بينها ⁠التصفيات المؤهلة ​لأولمبياد لوس أنجليس 2028. وقال الاتحاد في بيان: «وافقت اللجنة التنفيذية على مشاركة الرياضيين الروس الآن في مسابقات الملاكمة العالمية مثل الملاكمين من أي ⁠اتحاد وطني آخر». ورغم ذلك، ‌قال ‌الاتحاد إنه «سيرصد تصرف ​الوفود الروسية ‌من كثب خلال الفعاليات، فضلاً ‌عن امتثالهم لبروتوكولات مكافحة المنشطات». وتأتي هذه الخطوة بعدما رفعت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتاً ‌هذا الشهر تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، وهي ⁠خطوة ⁠يُنظر إليها على أنها تقرب روسيا من العودة إلى الحركة الأولمبية قبل أولمبياد لوس أنجليس. وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية في أعقاب توصيتها الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) للاتحادات الدولية بقبول رياضيي ​روسيا وروسيا البيضاء ​الذين تقل أعمارهم عن 23 عاماً.

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رياضة الملاكمة المنشطات في الرياضة أميركا

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