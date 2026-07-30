«يويفا» يسعى لإقناع ناصر الخليفي بمنافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

تتحرك قيادات بارزة في كرة القدم الأوروبية لدفع رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ناصر الخليفي، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام المقبل، باعتباره الشخصية الأكثر قدرة على منافسة جياني إنفانتينو ووقف مشروعه الخاص ببيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وأكّدت صحيفة «التلغراف البريطانية» أن عدداً من المسؤولين في الكرة الأوروبية يرون أن الخليفي، الذي يشغل أيضاً مناصب مؤثرة داخل منظومة كرة القدم العالمية، يملك أفضل فرصة للإطاحة بإنفانتينو في الانتخابات المقبلة. وكانت مجلة «بوليتيكو» أول من كشف عن هذه التحركات.

وجاءت هذه المساعي بعد الأزمة التي فجّرتها خطة إنفانتينو لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في مشروع يضم شخصيات وشركات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وعائلته، وهو ما فتح مواجهة غير مسبوقة داخل أروقة كرة القدم العالمية.

ويناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال اجتماعاته الطارئة عدداً من الخيارات لمواجهة المشروع، من بينها مقاطعة بطولات فيفا، إلى جانب البحث عن مرشح قادر على إنهاء حقبة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة.

وقال أحد المسؤولين الكبار للصحيفة إنه سيدعم «أي مرشح» لمنافسة إنفانتينو، باستثناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورغم ذلك، تبدو فرص إقناع الخليفي محدودة، بعدما أكد ممثل عنه أن رئيس باريس سان جيرمان «لا يملك أي طموح أو نية أو اهتمام بتولي رئاسة فيفا، وسيواصل دعم مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء».

ويعدّ الخليفي أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في كرة القدم العالمية، إذ تولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية عقب انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل 5 أعوام، كما يشغل عضوية اللجنة التنفيذية ليويفا، ويرأس مجموعة «بي إن» الإعلامية المالكة لحقوق بثّ العديد من البطولات الكبرى، بينها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في عدد من الأسواق العالمية.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصبح أيضاً ممثلاً لرابطة الأندية الأوروبية في اجتماعات مجلس فيفا، ما عزّز حضوره داخل دوائر صنع القرار في اللعبة.

وفي خضم الأزمة، أصدرت رابطة الأندية الأوروبية بياناً أعربت فيه عن «قلق بالغ» من مشروع بيع حقوق كأس العالم، لكنها لم تصل إلى حد إدانته بشكل مباشر.

وأكدت الرابطة أنه من غير المقبول طرح مشروع بهذا الحجم دون التشاور معها، باعتبارها تمثل أكثر من 850 نادياً حول العالم، وأنها علمت بالمقترح عبر وسائل الإعلام، مثلها مثل بقية الأطراف المعنية بكرة القدم.

كما دعت إلى إجراء مشاورات شاملة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك فيفا ويويفا والاتحادات القارية والوطنية والدوريات وروابط اللاعبين والجماهير، مع المطالبة بتطبيق معايير أكثر صرامة وشفافية في الحوكمة، بما يضمن حماية مستقبل اللعبة واستقرارها على المدى الطويل.

ورغم النفوذ الكبير الذي يتمتع به الخليفي، تشير الصحيفة إلى أن إزاحة الرئيس الحالي لفيفا تبقى مهمة شديدة الصعوبة، إذ يتطلب ذلك الحصول على تأييد أغلبية الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، بينما لا تمثل أوروبا سوى 55 اتحاداً فقط.

وترى الصحيفة أن مكانة الخليفي الدولية، وعلاقاته الواسعة، وكونه ينتمي إلى منطقة الشرق الأوسط قد تمنحه دعماً واسعاً خارج أوروبا، إلا أن ذلك قد لا يكون كافياً لتحقيق الفوز.