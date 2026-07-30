إعلان «قريب» لاتفاق المرحلة الثانية في غزة

توقعت مصادر فلسطينية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الإعلان «قريباً» عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بناءً على معلومات عن «صيغ توافقية» تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة بين «حماس» والفصائل الفلسطينية من جهة، ووسطاء الاتفاق من جهة أخرى.

وأكدت المصادر حدوث ما وصفته بـ«تقدم جوهري وكبير حصل في البندين الخامس (المتعلق بالموظفين) والثامن (المرتبط بالسلاح)، وبدعم أميركي ووعود بالضغط على إسرائيل للالتزام». ورهنت المصادر التقدم في الاتفاق بمدى القدرة على إلزام إسرائيل ببنوده.

ميدانياً، عاش سكان قطاع غزة وضعاً قاسياً ليل الأربعاء - الخميس أعادت فيه إسرائيل كل مشاهد الحرب من قتل وتدمير، فضلاً عن إجبار آلاف السكان على النزوح تحت تصعيدها الكبير الذي خلق حالة من الخوف والهلع في أوساط الفلسطينيين الذين لم يناموا ليلهم بفعل التحليق المكثف للطائرات والغارات التي كانت تنفذها.