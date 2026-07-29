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شؤون إقليمية

إيران تعود للهجوم... وترمب يلوّح بـ «رد قاس»

رفضت المقترح العُماني لتقاسم إدارة «هرمز»

مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» تحلق فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» تحلق فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)
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إيران تعود للهجوم... وترمب يلوّح بـ «رد قاس»

مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» تحلق فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» تحلق فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)

استأنفت واشنطن وطهران الضربات المتبادلة، أمس (الأربعاء)، بعد أربعة أيام من الهدوء، فيما توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بردّ «قاسٍ» عقب هجوم صاروخي مباغت استهدف مواقع أميركية في الأردن.

وقال ترمب إن الدفاعات الأميركية أسقطت الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. وأعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط خمسة صواريخ إيرانية، قبل أن يقصف الجيش الأميركي منطقة بيرانشهر في شمال غربي إيران، من دون أن يسفر القصف عن خسائر.

وفي موازاة التصعيد، رفضت طهران المقترح العُماني للإدارة المشتركة لمضيق هرمز، وتمسكت بالسيطرة على الممر المائي، معلنة استهداف ثلاث ناقلات، قالت إنها خالفت التعليمات وسلكت «مساراً غير آمن وغير قانوني».

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن طهران أبلغت سلطنة عُمان رفضها المقترح، وإنه «لا فرصة لنجاحه»، مؤكداً تمسك طهران بمسارها في المضيق. وأضاف أن تقاسم إدارة الممر مناصفة مع عُمان لا يخدم مصلحة إيران، رغم أنها تعدّ مسقط جاراً مهماً. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن المقترح لا يُلبّي مطالب طهران.

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