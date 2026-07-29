العمري يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

التحق المدافع الدولي عبدالإله العمري بمعسكر فريقه النصر في البرتغال، وذلك للانخراط في تحضيرات الموسم الجديد.

ويأتي التحاق العمري بالمعسكر بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، حيث حظي - على غرار بقية الدوليين - بفترة راحة إضافية قبل الانضمام إلى بقية زملائه.

وشهدت الفترة الماضية اهتماماً أوروبياً بخدمات المدافع الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى عام 2028، إذ تحدثت تقارير عن استفسارات رسمية من ناديي موناكو الفرنسي وسبورتينغ براغا البرتغالي.

وفي وقت سابق رفضت إدارة النصر عرضاً مماثلاً من نادي الاتحاد الشتاء الماضي، بناءً على توصية الجهاز الفني بأهمية اللاعب ضمن مشروع الفريق.