عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يوقع مع باتشكيو حارس الفتح السابق

باتشيكو (موقع نادي الفيصلي)
باتشيكو (موقع نادي الفيصلي)
TT
TT

الفيصلي يوقع مع باتشكيو حارس الفتح السابق

باتشيكو (موقع نادي الفيصلي)
باتشيكو (موقع نادي الفيصلي)

وقع الفيصلي مع الإسباني فرناندو باتشيكو حارس الفتح السابق وذلك لتدعيم صفوف الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين لمدة موسم واحد.

وبات الفيصلي قريبا أيضا من حسم صفقة المحور الدفاعي الجديد والذي سيتواجد في معسكر الفريق بسلوفينيا .

ويملك باتشيكو مسيرة احترافية مميزة، إذ سبق له تمثيل ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، قبل أن يخوض تجربته في الدوري السعودي مع نادي الفتح خلال الموسم الماضي، حيث قدم مستويات لافتة جعلته من أبرز الحراس في المسابقة.

من جانب آخر كسب الفيصلي مباراته التجريبية الثالثه على حساب اتحاد كلباء الإماراتي بهدفين لهدف وشارك في المباراة الحارس المحلي محمد الحساوي فيما تابع الحارس الإسباني المباراة من المدرجات.

وعمد المدرب الإيطالي جيوفاني إلى تجربة أكثر من لاعب للوقوف على مستوياتهم قبل خوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتي يدشن فيها الفريق مشواره أمام الهلال على ملعب المملكة أرينا.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهليل قريب من القادسية

رياضة سعودية القادسية اختتم معسكره في إسبانيا وعاد إلى الخبر (موقع النادي)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهليل قريب من القادسية

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الآيرلندي رودجرز، مدرب القادسية، يريد التعاقد مع مدافع محلي قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية الحالية.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية حامد الغامدي (نادي الاتحاد)
رياضة سعودية

لاعب الاتحاد حامد الغامدي يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى حامد الغامدي لاعب الاتحاد حامد الغامدي عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

علي العمري (جدة)
رياضة عالمية هاري كين (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كين يرفض «برشلونة» و«الهلال»… ويفضل البقاء مع «بايرن»

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن نادييْ برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، والهلال السعودي، تقدما بعروض لضم هاري كين من بايرن ميونيخ.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة سعودية أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
رياضة سعودية

النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز» لموسم جديد

أعلن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي.

إبراهيم الشليل (الرياض)
رياضة سعودية أوستن ماكفي (أستون فيلا) Description
رياضة سعودية

النصر مهتم بالتعاقد مع أوستن ماكفي «مدرب الكرات الثابتة» في أستون فيلا

كشف أوستن ماكفي، مدرب الكرات الثابتة في أستون فيلا، عن رغبته في خوض تجربة جديدة،

The Athletic (لندن)