الفيصلي يوقع مع باتشكيو حارس الفتح السابق

وقع الفيصلي مع الإسباني فرناندو باتشيكو حارس الفتح السابق وذلك لتدعيم صفوف الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين لمدة موسم واحد.

وبات الفيصلي قريبا أيضا من حسم صفقة المحور الدفاعي الجديد والذي سيتواجد في معسكر الفريق بسلوفينيا .

ويملك باتشيكو مسيرة احترافية مميزة، إذ سبق له تمثيل ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، قبل أن يخوض تجربته في الدوري السعودي مع نادي الفتح خلال الموسم الماضي، حيث قدم مستويات لافتة جعلته من أبرز الحراس في المسابقة.

من جانب آخر كسب الفيصلي مباراته التجريبية الثالثه على حساب اتحاد كلباء الإماراتي بهدفين لهدف وشارك في المباراة الحارس المحلي محمد الحساوي فيما تابع الحارس الإسباني المباراة من المدرجات.

وعمد المدرب الإيطالي جيوفاني إلى تجربة أكثر من لاعب للوقوف على مستوياتهم قبل خوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتي يدشن فيها الفريق مشواره أمام الهلال على ملعب المملكة أرينا.