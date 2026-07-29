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الرياضة رياضة سعودية

النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز» لموسم جديد

أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
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النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز» لموسم جديد

أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)

أعلن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تعكس حرص النادي على تعزيز حضوره التجاري وتوسيع دائرة شراكاته الاستراتيجية مع كبرى الشركات السعودية والعالمية.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «رحلتنا مستمرة»، في إشارة إلى استمرار التعاون الذي يجمع بين عالم كرة القدم وقطاع السياحة البحرية، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار السعي لتعزيز تعاون يجمع بين كرة القدم والسياحة، وصناعة تجارب استثنائية للجماهير.

وأوضح النادي أن الشراكة المتجددة تهدف إلى إبراز طموح المملكة وابتكاراتها في القطاع السياحي، وكرم ضيافتها أمام ملايين المشجعين حول العالم، معتبراً أن الموسم المقبل سيكون فرصة لصناعة مزيد من اللحظات التي لا تُنسى، حسب تعبير البيان.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لشراكة انطلقت أساساً في موسم 2023-2024، حين وقّع النادي اتفاقية رعاية ذهبية مع «أرويا كروز» -إحدى الشركات التابعة المنظومة- لمدة 3 سنوات، شملت ظهور شعار الشركة على الجزء العلوي من قميص الفريق الأول، إلى جانب حملات ترويجية مشتركة بين الطرفين.

ورافق إعلان التجديد نشر مقطع مصور من داخل ملعب النادي، أظهر أضواء وألعاباً نارية باللونين الأصفر والأزرق، تعبيراً عن حجم الاحتفاء بهذه الشراكة، مع إطلاق هاشتاغات ترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي من بينها «أرويا_كروز» و«مرسانا_نصراوي» و«Yalla_Cruise».

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه النادي حراكاً لافتاً على صعيد اتفاقيات الرعاية، إذ سبق أن أعلن النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتصبح راعياً رسمياً للفريق خلال الموسم ذاته 2026-2027، في اتفاقية تتجاوز رعاية الفريق الأول، لتشمل حقوق تسمية مركز التدريبات، في إطار توجه عام نحو تنويع مصادر الدخل التجاري للنادي.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الشراكات المتلاحقة في دعم الوضع المالي المتأزم في النادي، الذي يستعد لموسم حافل بالاستحقاقات المحلية والقارية، بمشاركته في الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم نادي النصر الدوري السعودي السعودية

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