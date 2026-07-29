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الرياضة رياضة عالمية

سورينام تُعين الهولندي هينك فريزر مدرباً لمنتخبها

هينك فريزر (رويترز)
هينك فريزر (رويترز)
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سورينام تُعين الهولندي هينك فريزر مدرباً لمنتخبها

هينك فريزر (رويترز)
هينك فريزر (رويترز)

أعلنت سورينام، الأربعاء، عن تعيين اللاعب الدولي الهولندي السابق هينك فريزر مدرباً لمنتخبها الوطني لكرة القدم.

ووقع فريزر، المولود في سورينام، والبالغ من العمر 60 عاماً، عقداً مدته 4 سنوات لقيادة الفريق حتى كأس العالم 2030.

ويتمتع فريزر بخبرة واسعة في مجال التدريب في هولندا؛ حيث عمل مع أندية أدو دن هاج، وفيتيس أرنهيم، وسبارتا روتردام، وأوتريخت، وغيرها. كما شغل منصب مساعد مدرب المنتخب الهولندي تحت قيادة لويس فان غال.

ويملك أيضاً خبرة مع منتخب سورينام؛ حيث عمل العام الماضي مساعداً لستانلي مينزو في تصفيات كأس العالم التي وصلت فيها سورينام إلى مباريات الملحق في مارس (آذار)، لكنها فشلت في حجز أحد المقاعد الأخيرة للبطولة التي ضمت 48 فريقاً واستضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

واستقال مينزو من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما خسرت سورينام آخر مباراة لها في مجموعتها بالتصفيات وفقدت فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات 2026، وتولى هينك تن كيت المسؤولية في مباريات الملحق.

ولعب فريزر، المولود في باراماريبو، لأندية سبارتا روتردام وأوتريخت ورودا وفينوورد، بالإضافة إلى المنتخب الهولندي.

وكتب اتحاد سورينام على «إنستغرام»: «ستُسهم خبرته الدولية وقيادته ورؤيته الكروية في تطوير المنتخب الوطني بشكل أكبر».

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رياضة كرة القدم كأس العالم هولندا

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