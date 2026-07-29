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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يُحدد مهلة نهائية لأعضائه للموافقة على مشروعه الجديد

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء إن كلاً منها سيحصل على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى (د.ب.أ)
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء إن كلاً منها سيحصل على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى (د.ب.أ)
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«فيفا» يُحدد مهلة نهائية لأعضائه للموافقة على مشروعه الجديد

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء إن كلاً منها سيحصل على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى (د.ب.أ)
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء إن كلاً منها سيحصل على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى (د.ب.أ)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاتحادات الأعضاء إن كلاً منها سيحصل على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى، لكن يتعين عليه الانضمام إلى المشروع بحلول 19 سبتمبر (أيلول).

وأعلن «فيفا»، الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة «التمويل المخصص لتطوير كرة القدم»، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار موجة غضب واسعة.

ووفق ما كشفت صحيفة «تايمز» الأربعاء، أبلغ رئيس «فيفا»، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو الأعضاء بأن حزمة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار ستصبح متاحة إذا قرروا الموافقة على الانضمام إلى الخطة.

وكتب إنفانتينو في رسالة، اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، أن القرار يعود إلى كل اتحاد على حدة، قائلاً: «إذا رغبتم في المضي قدماً فإن هذه الحزمة البالغة 10 مليارات دولار ستصبح متاحة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة».

وأضاف: «أما إذا رغبتم في الإبقاء على الوضع القائم ورفض هذا المقترح، فسيبقى لدينا التوسع المقرر سابقاً في برنامج (فوروورد) (صناديق التطوير) بقيمة 2.7 مليار دولار كما تم عرضه من قبل».

وبذلك «خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، سيكون بإمكان كل اتحاد عضو الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار بموجب هذا المقترح».

وأوضحت «تايمز» أن مصادر معارضة للخطة وصفت ما صدر عن إنفانتينو بأنه «رشوة صريحة».

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