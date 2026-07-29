عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
يوميات الشرق

دواء لإنقاص الوزن يحد من شرب الكحول

لم تُعتمد أدوية جديدة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول منذ نحو عقدين (رويترز)
لم تُعتمد أدوية جديدة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول منذ نحو عقدين (رويترز)
TT
TT

دواء لإنقاص الوزن يحد من شرب الكحول

لم تُعتمد أدوية جديدة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول منذ نحو عقدين (رويترز)
لم تُعتمد أدوية جديدة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول منذ نحو عقدين (رويترز)

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كولورادو أنشوتز الأميركية أن دواء سيماغلوتيد، وهو دواء شائع لعلاج السكري وإنقاص الوزن، يُقلل من الإفراط في شرب الكحول والأضرار المرتبطة به.

وأظهرت تجربة سريرية أجراها الفريق البحثي أن دواء سيماغلوتيد، الذي يُؤخذ عن طريق الفم، يُقلل من الإفراط في شرب الكحول لدى البالغين المصابين باضطراب تعاطي الكحول.

ويُعد اضطراب تعاطي الكحول حالة طبية مزمنة يُعاني فيها الأفراد من صعوبة في السيطرة على استهلاك الكحول، على الرغم من عواقبه الضارة. ويُصيب هذا الاضطراب ملايين الأشخاص، ولا يزال علاجه يمثل تحدياً، في ظل محدودية الخيارات الدوائية المتاحة. ولم تُعتمد أي أدوية جديدة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول منذ ما يقارب عقدين، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى أساليب علاجية إضافية.

وقال الدكتور جوزيف شاخت، الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة كولورادو أنشوتز: «تشير هذه الدراسة إلى أن سيماغلوتيد قد يساعد في الحد من الإفراط في شرب الكحول والآثار الضارة الناتجة عنه، حتى لدى الأشخاص الذين لا يسعون إلى الإقلاع عن الكحول تماماً».

وأضاف، في بيان صدر الأربعاء: «قد يمثل هذا خياراً علاجياً جديداً لاضطراب تعاطي الكحول، لا سيما لأولئك الذين لم يستفيدوا من الأدوية الحالية، وقد يقلل من الأضرار الصحية والاجتماعية المرتبطة بالكحول. والأهم من ذلك، أن الحد من الإفراط في شرب الكحول يمكن أن يؤدي إلى تحسينات ملموسة للمرضى وعائلاتهم».

نتائج التجربة

قيّمت الدراسة، المنشورة الأربعاء في «المجلة الأميركية للطب النفسي»، التركيبة الفموية من سيماغلوتيد، التي قد تكون أكثر قبولاً لدى المصابين باضطراب تعاطي الكحول مقارنة بالتركيبات القابلة للحقن التي سبق اختبارها لهذا الاضطراب.

قيّمت الدراسة التركيبة الفموية من سيماغلوتيد التي قد تكون أكثر قبولاً من الحقن (آنسبيلاش)

وأظهرت نتائج الدراسة، التي استمرت 8 أسابيع وشملت 50 بالغاً، أن دواء سيماغلوتيد الفموي قد يساعد الأفراد على تقليل استهلاك الكحول الضار حتى دون الامتناع التام عنه، كما قد يوفر خياراً علاجياً جديداً للأشخاص الذين لا يستجيبون للأدوية الحالية، ويحد من الأضرار الصحية والاجتماعية المرتبطة بالكحول.

وقال شاخت: «يمكن أن يؤثر اضطراب تعاطي الكحول في جميع جوانب الحياة تقريباً، بما في ذلك الصحة البدنية والنفسية والعلاقات والسلامة. ولا يستجيب كثير من الأشخاص للعلاجات الحالية، مما يسلط الضوء على حاجة طبية كبيرة غير ملباة».

وأضاف أنه، في ظل عدم اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأميركية أي أدوية جديدة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول منذ عام 2006، فإن تحديد خيارات علاجية جديدة يُعد أمراً بالغ الأهمية.

وأوضح أن التخفيضات الطفيفة في الإفراط في شرب الكحول قد تُسهم، بالنسبة للعائلات، في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار، وتقليل الأزمات، وتحسين جودة الحياة.

دواء جيد التحمل

كان دواء سيماغلوتيد الفموي جيد التحمل بشكل عام، إذ وُصفت معظم الآثار الجانبية بأنها خفيفة. كما أظهر المشاركون في الدراسة التزاماً عالياً بالعلاج، مما يدعم إمكانية تطبيقه واستكماله في البيئات السريرية الواقعية.

وأكد الباحثون ضرورة إجراء دراسات أوسع نطاقاً وأطول مدة لتأكيد النتائج، وتحديد الجرعات المثلى، ووضع استراتيجيات علاجية فعّالة لاضطراب تعاطي الكحول.

مواضيع
الكحول أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

6 عادات يومية قد تزيد القلق

صحتك يمرّ واحد من كل 4 أشخاص بمستوى سريري من القلق في مرحلة ما بحياته (بكسلز)

6 عادات يومية قد تزيد القلق

تُعدّ اضطرابات القلق أكثر شيوعاً مما يظن كثيرون، إذ يمرّ واحد من كل 4 أشخاص بمستوى سريري من القلق في مرحلة ما بحياته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الشابة البريطانية لوسي هاريسون (فيسبوك)
يوميات الشرق

أب يقتل ابنته بعد «مشادة كلامية حول ترمب»

قُتلت شابة بريطانية برصاص والدها في أثناء زيارتها لمنزله في ولاية تكساس الأميركية، بعد أن دخلت في مشادة كلامية معه حول الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الميكروبات المسؤولة عن المتلازمة النادرة قد تختلف من مريض إلى آخر (بيكسلز)
صحتك

حالة نادرة تدفع الجسم إلى إنتاج الكحول طبيعياً وتُشعر بالثمالة... ماذا نعرف عنها؟

تحاول دراسة حديثة الكشف عن الغموض المرتبط بحالة نادرة في الجهاز الهضمي، تؤدي إلى إنتاج الجسم للكحول ذاتياً، مما يُسبب الشعور بالثمالة دون شرب الكحول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الإفراط في شرب الكحول يرتبط باضطراب نظم القلب (رويترز)
صحتك

متلازمة مرض القلب خلال العطلات... ما هي؟ وكيف تتجنبها؟

غالباً ما تكون العطلات فرصةً للتجمع والاحتفال مع الأحباء، لكن هذا الموسم قد يكون أيضاً مصدراً للتوتر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك يلعب فيتامين «B12» دوراً أساسياً في عمل الجهاز العصبي وقد يساعد على تقليل الشعور بالقلق والاكتئاب (أرشيفية - رويترز)
صحتك

ما العلاجات البديلة للقلق؟

الهدف الأساسي من العلاج البديل للقلق هو تحسين صحتك العامة وتخفيف أعراض القلق، مع قليل من الآثار الجانبية أو انعدامها.

«الشرق الأوسط» (لندن)