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الاقتصاد

«السوق السعودية» تهبط 1.3 %

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
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«السوق السعودية» تهبط 1.3 %

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأربعاء متراجعاً بنسبة 1.3 في المائة، فاقداً 134 نقطة، ليغلق عند 10544 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ بداية مارس (آذار) الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.

وجاء التراجع بعد بداية سلبية للجلسة؛ إذ تعرضت الأسواق الخليجية لضغوط بفعل تصاعد التوترات الإقليمية.

كما يترقب المستثمرون قرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بشأن أسعار الفائدة، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية على اقتصادات الخليج المرتبطة عملاتها بالدولار.

وتراجع سهما «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي» بنسبتي 3 و4 في المائة على التوالي، ليغلقا عند 62.20 و38.10 ريال توالياً.

كما هبط سهم «سابك» 3 في المائة إلى 49.86 ريال، عقب إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.

وامتدت الضغوط إلى أسهم «ينساب» و«بنك الرياض» و«التعاونية» و«مصرف الإنماء» و«دلة الصحية» و«أسمنت اليمامة» و«المتقدمة»، التي تراجعت بنسب تراوحت بين واحد و6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أميركانا» بنحو 8 في المائة إلى 2.25 ريال، بعد إعلان الشركة نمو أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026.

وصعدت أسهم «لوبريف» و«سال» و«لجام للرياضة» و«النهدي» و«المطاحن الأولى» و«المملكة» بنسب تراوحت بين واحد و4 في المائة.

وتصدر سهما «تبوك الزراعية» و«تكوين» قائمة الأسهم الرابحة بعد ارتفاعهما بالنسبة القصوى، ليغلقا عند 9.40 و4.63 ريال على التوالي.

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