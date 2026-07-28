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الاقتصاد

أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
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أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) بنسبة 30.1 في المائة إلى 170 مليون ريال (45.3 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 243 مليون ريال (64.8 مليون دولار) حقَّقتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على صفحة السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى تراجع هامش إجمالي الربح من 35.7 في المائة إلى 31.1 في المائة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم «سدافكو» بنسبة 0.05 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 203.50 ريال.

وأضافت الشركة أن الإيرادات التمويلية انخفضت بمقدار 7 ملايين ريال (1.9 مليون دولار)؛ نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة. ورغم ذلك، ظلَّ هامش صافي الربح عند مستوى صحي بلغ 11.4 في المائة.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.6 في المائة إلى 1.487 مليار ريال (396.5 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 1.527 مليار ريال (407.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بسبب أداء شركة «مليكوما».

وأوضحت الشركة أن مبيعات «سدافكو»، باستثناء «مليكوما»، ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 1.341 مليار ريال (357.6 مليون دولار)، مقارنة مع 1.278 مليار ريال (340.8 مليون دولار)، مدفوعة بنمو أحجام المبيعات في الفئات الرئيسية للمنتجات. وفي المقابل، انخفضت مبيعات «مليكوما» من 250 مليون ريال (66.7 مليون دولار) إلى 147 مليون ريال (39.2 مليون دولار)؛ نتيجة انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، مع تعويض جزء من هذا الانخفاض بتحسُّن مزيج المنتجات.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بالرُّبع المماثل من عام 2025، إذ بلغت 88 مليون ريال (23.5 مليون دولار) مقابل 117 مليون ريال (31.2 مليون دولار) في الرُّبع الثاني من العام السابق.

وقالت الشركة في بيانها إن سبب تراجع أرباح الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بعام 2025 يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الوقود. وأضافت أن هامش إجمالي الربح، باستثناء شركة «مليكوما»، بلغ 33.9 في المائة، بينما بلغ 31.8 في المائة عند تضمين نتائج الشركة التابعة.

وأشارت إلى أنَّ مصروفات البيع والتوزيع انخفضت إلى 15.1 في المائة من صافي المبيعات، مقارنة مع 15.8 في المائة في العام الماضي، نتيجة التركيز المستمر على رفع الكفاءة، في حين ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 4.5 في المائة من صافي المبيعات.

كما انخفض عكس خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمقدار مليونَي ريال (533 ألف دولار)، وتراجعت الإيرادات التمويلية بمقدار 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار) نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، وتراجع أسعار الفائدة، بينما تمَّ احتساب مصروف الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي. وأكدت الشركة أنَّ هامش صافي الربح بقي عند مستوى صحي بلغ 11.8 في المائة.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 2.6 في المائة إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مقارنة مع 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار) في الرًّبع الثاني من عام 2025.

وأرجعت الشركة تراجع الإيرادات إلى انخفاض مبيعات «مليكوما»، رغم ارتفاع مبيعات «سدافكو»، باستثناء الشركة التابعة، بنسبة 6.9 في المائة من 643 مليون ريال (171.5 مليون دولار) إلى 688 مليون ريال (183.5 مليون دولار)، بدعم من نمو أحجام المبيعات في الفئات الرئيسية للمنتجات، إضافة إلى استمرار الأداء القوي في قنوات التموين الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وفي المقابل، انخفضت مبيعات «مليكوما» من 127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) إلى 62 مليون ريال (16.5 مليون دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البيع وتراجع أحجام المبيعات، مع تعويض جزئي من خلال تحسُّن مزيج المنتجات.

وأكدت الشركة أنَّها حافظت على ريادتها السوقية في الفئات الرئيسية للمنتجات، بحصة سوقية بلغت 59.1 في المائة للحليب العادي طويل الأجل، و51.1 في المائة لمعجون الطماطم، و30.9 في المائة للآيس كريم، كما رفعت حصتها في سوق الحليب طويل الأجل المنكّه إلى 22.7 في المائة، مقتربة من صدارة السوق.

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