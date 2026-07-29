أرباح «سلوشنز» السعودية ترتفع 1.6 % في النصف الأول

ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، التابعة لمجموعة «إس تي سي»، بنسبة 1.6 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 824 مليون ريال (220 مليون دولار)، مقارنة مع 807 ملايين ريال (215 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو إجمالي الربح بمقدار 101.3 مليون ريال، مدفوعاً بزيادة الإيرادات بنحو 517.2 مليون ريال، رغم ارتفاع تكاليف الإيرادات بمقدار 415.9 مليون ريال. وفي المقابل، تأثر صافي الربح بارتفاع المصروفات التشغيلية، وتراجع المكاسب الأخرى نتيجة انخفاض إيرادات التمويل، وعدم تكرار مكاسب القيم العادلة المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق، إلى جانب ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم «سلوشنز» بنسبة 4.25 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 208 ريالات.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9 في المائة إلى 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025، بدعم من نمو إيرادات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 19.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 3.5 في المائة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتبلغ 453 مليون ريال (121 مليون دولار)، مقارنة مع 446 مليون ريال (119 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن نمو أرباح الربع الثاني جاء بدعم من ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 132 مليون ريال، نتيجة نمو الإيرادات بمقدار 338.6 مليون ريال، رغم ارتفاع تكاليف الإيرادات بمقدار 206.6 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية، كما تراجعت المكاسب الأخرى نتيجة انخفاض إيرادات التمويل وعدم تكرار مكاسب القيم العادلة المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 11.7 في المائة إلى 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، مقارنة مع 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025، مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 28.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 3.3 في المائة.