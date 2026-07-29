عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

أرباح «سلوشنز» السعودية ترتفع 1.6 % في النصف الأول

«سلوشنز» التابعة لـ«إس تي سي» أثناء مشاركتها في معرض «ليب» (الشركة)
«سلوشنز» التابعة لـ«إس تي سي» أثناء مشاركتها في معرض «ليب» (الشركة)
TT
TT

أرباح «سلوشنز» السعودية ترتفع 1.6 % في النصف الأول

«سلوشنز» التابعة لـ«إس تي سي» أثناء مشاركتها في معرض «ليب» (الشركة)
«سلوشنز» التابعة لـ«إس تي سي» أثناء مشاركتها في معرض «ليب» (الشركة)

ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، التابعة لمجموعة «إس تي سي»، بنسبة 1.6 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 824 مليون ريال (220 مليون دولار)، مقارنة مع 807 ملايين ريال (215 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو إجمالي الربح بمقدار 101.3 مليون ريال، مدفوعاً بزيادة الإيرادات بنحو 517.2 مليون ريال، رغم ارتفاع تكاليف الإيرادات بمقدار 415.9 مليون ريال. وفي المقابل، تأثر صافي الربح بارتفاع المصروفات التشغيلية، وتراجع المكاسب الأخرى نتيجة انخفاض إيرادات التمويل، وعدم تكرار مكاسب القيم العادلة المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق، إلى جانب ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم «سلوشنز» بنسبة 4.25 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 208 ريالات.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9 في المائة إلى 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025، بدعم من نمو إيرادات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 19.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 3.5 في المائة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتبلغ 453 مليون ريال (121 مليون دولار)، مقارنة مع 446 مليون ريال (119 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن نمو أرباح الربع الثاني جاء بدعم من ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 132 مليون ريال، نتيجة نمو الإيرادات بمقدار 338.6 مليون ريال، رغم ارتفاع تكاليف الإيرادات بمقدار 206.6 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية، كما تراجعت المكاسب الأخرى نتيجة انخفاض إيرادات التمويل وعدم تكرار مكاسب القيم العادلة المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 11.7 في المائة إلى 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، مقارنة مع 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025، مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 28.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 3.3 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية تداول أسعار الأسهم أسهم السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«سابك» تقلص خسائرها 80 % إلى 222 مليون دولار في الربع الثاني

الاقتصاد موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«سابك» تقلص خسائرها 80 % إلى 222 مليون دولار في الربع الثاني

«سابك» تُخفض خسائرها الفصلية 80 %، رغم تراجع الإيرادات، وتواصل تنفيذ برنامج التحول وتوزيع الأرباح على المساهمين.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جانب من مستودعات «سال» بمحطة جدة (الشركة)
الاقتصاد

«سال» السعودية ترفع أرباحها 18 % إلى 51 مليون دولار في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» بنسبة 18 %، خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 191.3 مليون ريال (51 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منصور العاصمي من «السعودية للشحن» وبرافين سينغ من «طيران الرياض» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«السعودية للشحن» و«طيران الرياض» تتفقان على النقل المتبادل للبضائع

وقّعت «السعودية للشحن» و«الرياض للشحن»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الرياض»، اتفاقية للنقل المتبادل للبضائع «إنترلاين»، تتيح تكامل شبكتي الناقلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حسن علام وجيري إنزيريلو وسامر إبراهيم خلال مراسم توقيع المشروع (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

السعودية: توقيع عقد تنفيذ مشروع فندقي في الدرعية بقيمة 720 مليون دولار

وقّعت مجموعة حسن علام القابضة مشروعاً بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) لتنفيذ مجمع «والدورف أستوريا» متعدد الاستخدامات في الدرعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
الاقتصاد

أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

انخفضت أرباح «سدافكو» بنسبة 30.1 في المائة إلى 170 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 243 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)